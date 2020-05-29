достаточна ли скорость мобильной или WiFi связи для тех приложений, которые вы хотите использовать
Показываемые численные результаты дают понятную оценку. Можно увидеть, какой параметр скорости (загрузка, отдача, или пинг) более всего влияет на эффективность выбранного приложения. А на Обзорной странице можно увидеть местоположения самого быстрого и самого медленного результата теста, а также общее представление о скорости связи в разных местах.
Особенности приложения:
Метод тестирования скорости, который показывает ожидаемую скорость, а не высшую скорость, которая случается редко
Оценка 6 приложений одновременно. Выбор 16 популярных приложений
Дополнительные детали об эффективности каждого приложения
Запись местоположений предыдущих тестов и где было лучшее соединение
Проводит тесты на любом используемом вами соединении: мобильном или Wi-Fi
Веселый помощник Космо-Монстр, который всегда готов помочь и показать особенности каждой функции