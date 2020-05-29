Meteor для Android

Meteor 1.11.5-1 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Meteor 1.11.5-1 для AndroidОписание   Скачать Meteor 1.11.5-1 для AndroidСКАЧАТЬ (5,4 Мб) Скриншоты Meteor 1.11.5-1 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Meteor 1.11.5-1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Meteor 1.11.5-1 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meteor - тест скорости интернета, с помощью которого вы сможете проверить не только скорость связи, но и определить, насколько эффективно популярные приложения будут функционировать при этой связи.

Включенные приложения: Chrome, Dropbox, Amazon, Facebook, Flipboard, Gmail, Google Maps, Instagram, Skype, Spotify Music, Street View, Twitter, Uber, Waze, WhatsApp, YouTube.

С помощью данного инструмента вы сможете узнать:

  • насколько быстрая загрузка приложений
  • доступна ли видео передача или загрузка файлов
  • работает ли отправка фото на WhatsApp
  • достаточна ли скорость мобильной или WiFi связи для тех приложений, которые вы хотите использовать

Показываемые численные результаты дают понятную оценку. Можно увидеть, какой параметр скорости (загрузка, отдача, или пинг) более всего влияет на эффективность выбранного приложения. А на Обзорной странице можно увидеть местоположения самого быстрого и самого медленного результата теста, а также общее представление о скорости связи в разных местах.

Особенности приложения:

  • Метод тестирования скорости, который показывает ожидаемую скорость, а не высшую скорость, которая случается редко
  • Оценка 6 приложений одновременно. Выбор 16 популярных приложений
  • Дополнительные детали об эффективности каждого приложения
  • Запись местоположений предыдущих тестов и где было лучшее соединение
  • Проводит тесты на любом используемом вами соединении: мобильном или Wi-Fi
  • Веселый помощник Космо-Монстр, который всегда готов помочь и показать особенности каждой функции
  • Бесплатно и без рекламы
Meteor
Meteor
Meteor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 1 042
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

OLX.ua 4.45.1 для Android

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять

Vodafone Pay 1.2.0 для Android

После установки приложения Vodafone Pay, смартфон станет настоящим цифровым кошельком. Добавляйте карты MasterCard, Visa и оплачивайте товары и услуги с помощью

Apkshare 1.0 для Android

Apkshare - клиент для доступа к каталогу Android-приложений Apkshare.com. Можно просматривать отдельные категории, самые популярные или самые новые приложения.

My Vodafone 2.1.5 для Android

My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте

Sweet.tv 2.0.5 для Android

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,

YouTube Search 1.1 для Android

YouTube Search - ищите ролики на видеохостинге YouTube прямо из браузера Dolphin Browser HD не заходя на сайт YouTube. Это позволит сэкономить время и мобильный

Отзывы о программе Meteor

Admin

Отзывов о программе Meteor 1.11.5-1 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 