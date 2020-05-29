Meteor - тест скорости интернета, с помощью которого вы сможете проверить не только скорость связи, но и определить, насколько эффективно популярные приложения будут функционировать при этой связи.

Включенные приложения: Chrome, Dropbox, Amazon, Facebook, Flipboard, Gmail, Google Maps, Instagram, Skype, Spotify Music, Street View, Twitter, Uber, Waze, WhatsApp, YouTube.

С помощью данного инструмента вы сможете узнать:

насколько быстрая загрузка приложений

доступна ли видео передача или загрузка файлов

работает ли отправка фото на WhatsApp

достаточна ли скорость мобильной или WiFi связи для тех приложений, которые вы хотите использовать

Показываемые численные результаты дают понятную оценку. Можно увидеть, какой параметр скорости (загрузка, отдача, или пинг) более всего влияет на эффективность выбранного приложения. А на Обзорной странице можно увидеть местоположения самого быстрого и самого медленного результата теста, а также общее представление о скорости связи в разных местах.

Особенности приложения: