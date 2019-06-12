Send Anywhere для Android

Send Anywhere 9.4.18 для Android

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Описание Send Anywhere 9.4.18 для AndroidОписание   Скачать Send Anywhere 9.4.18 для AndroidСКАЧАТЬ (22,75 Мб) Скриншоты Send Anywhere 9.4.18 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Send Anywhere 9.4.18 для AndroidСтатистика   Отзывы о Send Anywhere 9.4.18 для AndroidОтзывы (0)  
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Send Anywhere - удобное и простое приложение для быстрого и неограниченного обмена файлами. Будет полезно при передачи фотографий, видео и музыки на ПК, также пригодится если у вас нет подключения к интернету, или оно слишком медленное. Не требует регистрации и абсолютно бесплатно. Отличный сервис для тех, кому нужно просто передать файл.

Особенности приложения:

  • Wi-Fi Direct для передачи файлов на расположенные рядом устройства Android
    • не использует мобильный трафик и не требует подключения к интернету
    • 4-значный код или QR-код
    • отправка на расположенные рядом устройства через функцию поиска
  • Передача файлов любого типа, не изменяющая оригинал
  • Удобный обмен ссылками через соцсети и мессенджеры
  • Усиленное шифрование файлов
  • Размер и расширение файла не имеет никакого значения
Send Anywhere
Send Anywhere
Send Anywhere
Send Anywhere
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 405
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбмен файлами
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Отзывы о программе Send Anywhere

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