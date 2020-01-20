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PDFCreator для Windows

PDFCreator 4.0.1

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Описание PDFCreator 4.0.1Описание   Скачать PDFCreator 4.0.1СКАЧАТЬ (60,38 Мб) Скриншоты PDFCreator 4.0.1Скриншоты (8)   Статистика PDFCreator 4.0.1Статистика   Отзывы о PDFCreator 4.0.1Отзывы (28)  
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4.45 из 5, всего оценок - 109
  • Рейтинг программы - 4.45 из 5
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PDFCreator - программа для создания PDF файлов. При помощи этой бесплатной программы вы сможете создавать PDF документы в любом приложении, например, в Word’е или даже в Блокноте.

Приложение умеет создавать документы и файлы в следующих форматах: Portable Document Format (PDF), Postscript (PS), Encapsulated Postscript (EPS), PNG, JPEG, BMP, PCX и TIFF.

PDFCreator устанавливает в систему виртуальный принтер, позволяя при этом использовать его для создания PDF файлов в любых текстовых или графических редакторах. Программа обладает большим количеством настроек, среди которых можно выделить следующие: установка приоритета процессора, установка Автора документа, автоматическое сохранение, выбор шрифтов, установка разрешения для изображений и т.д.

Что нового в PDFCreator 4.0.1?
  • Исправлены ошибки и другие улучшения.
PDFCreator
PDFCreator
PDFCreator
PDFCreator
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 226 680
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе PDFCreator

Александр про PDFCreator 3.5.1 [29-06-2019]

На ХР не устанавливается.
2 | 2 | Ответить

Den про PDFCreator 3.0.2 [28-10-2017]

Программа в процессе установки пытается скачать дополнительные файлы, на которые ругается антивирус. Т.е. установщик скачиват вирус. Вам это надо?
3 | 26 | Ответить

Михаил про PDFCreator 2.1.1 / 1.7.3 [08-04-2015]

Уважаемые Коллеги!

Прошу Вас помочь сориентироваться в следующем мне периодически необходимо перевести PDF файлы в др. формат есть ли ещё варианты Сreatora или др.программ. Делающие это.

С уважением,
Михаил.
7 | 66 | Ответить

Дмитрий про PDFCreator 2.0.2 / 1.7.3 [26-02-2015]

При установке версии 2.0.2 обнаружил 1) Что удалён русский язык из меню 2) что при установке сработал DrWeb и сообщил о помещении одного из установленных exe-файлов в карантин как угрожающий безопасности ПК. В более ранних выпусках программы ни того, ни другого не было. Ещё одна составляющая информационной войны?
13 | 8 | Ответить

sdv про PDFCreator 2.0.0 / 1.7.3 [06-01-2015]

EPS нет
5 | 4 | Ответить

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