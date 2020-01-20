PDFCreator - программа для создания PDF файлов. При помощи этой бесплатной программы вы сможете создавать PDF документы в любом приложении, например, в Word’е или даже в Блокноте.

Приложение умеет создавать документы и файлы в следующих форматах: Portable Document Format (PDF), Postscript (PS), Encapsulated Postscript (EPS), PNG, JPEG, BMP, PCX и TIFF.

PDFCreator устанавливает в систему виртуальный принтер, позволяя при этом использовать его для создания PDF файлов в любых текстовых или графических редакторах. Программа обладает большим количеством настроек, среди которых можно выделить следующие: установка приоритета процессора, установка Автора документа, автоматическое сохранение, выбор шрифтов, установка разрешения для изображений и т.д.