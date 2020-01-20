PDFCreator - программа для создания PDF файлов. При помощи этой бесплатной программы вы сможете создавать PDF документы в любом приложении, например, в Word’е или даже в Блокноте.
Приложение умеет создавать документы и файлы в следующих форматах: Portable Document Format (PDF), Postscript (PS), Encapsulated Postscript (EPS), PNG, JPEG, BMP, PCX и TIFF.
PDFCreator устанавливает в систему виртуальный принтер, позволяя при этом использовать его для создания PDF файлов в любых текстовых или графических редакторах. Программа обладает большим количеством настроек, среди которых можно выделить следующие: установка приоритета процессора, установка Автора документа, автоматическое сохранение, выбор шрифтов, установка разрешения для изображений и т.д.
При установке версии 2.0.2 обнаружил 1) Что удалён русский язык из меню 2) что при установке сработал DrWeb и сообщил о помещении одного из установленных exe-файлов в карантин как угрожающий безопасности ПК. В более ранних выпусках программы ни того, ни другого не было. Ещё одна составляющая информационной войны? 13 | 8 | Ответить