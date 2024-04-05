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DME - Аэропорт Домодедово для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.16.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 1 041 | Статистика
Размер:10,94 Мб
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DME - Аэропорт Домодедово скриншот № 1
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DME - Аэропорт Домодедово скриншот № 3
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DME - Аэропорт Домодедово – полезное приложение для туристов и частых пассажиров Московского аэропорта Домодедово. В нем всегда присутствует оперативная информация от официального источника.

Установив приложение, пользователям будет доступно:

  • Онлайн-табло.
  • Расписание авиарейсов.
  • Информация о близлежащих парковках и транспорте (такси, пригородный поезд, автобус и др).
  • Подробная информация об услугах: регистрация на рейс, регистрация багажа, таможенный контроль, паспортный контроль, перевозка животных и др.
  • Информация про магазины, рестораны и кафе.
  • Телефоны служб аэропорта.
Что нового в DME - Аэропорт Домодедово 1.16.2?
  • Исправили ошибки и повысили производительность.
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