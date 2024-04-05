DME - Аэропорт Домодедово для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.16.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Domodedovo Airport
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 1 041 | Статистика
|Размер:
|10,94 Мб
|СКАЧАТЬ
DME - Аэропорт Домодедово – полезное приложение для туристов и частых пассажиров Московского аэропорта Домодедово. В нем всегда присутствует оперативная информация от официального источника.
Установив приложение, пользователям будет доступно:
- Онлайн-табло.
- Расписание авиарейсов.
- Информация о близлежащих парковках и транспорте (такси, пригородный поезд, автобус и др).
- Подробная информация об услугах: регистрация на рейс, регистрация багажа, таможенный контроль, паспортный контроль, перевозка животных и др.
- Информация про магазины, рестораны и кафе.
- Телефоны служб аэропорта.
- Исправили ошибки и повысили производительность.
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Отзывы о программе DME - Аэропорт Домодедово
Admin
Отзывов о программе DME - Аэропорт Домодедово 1.16.2 пока нет, можете добавить...