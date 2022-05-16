Polarsteps для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.5.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:18,69 Мб
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Polarsteps - приложение для путешественников, которое показывает самые интересные уголки мира, которые стоит посетить, предлагает полезные советы и помогает записать маршрут вместе с посещенными места и их фотографиями, благодаря чему можно в итоге получить собственную и очень красивую цифровую карту мира. Приложение не сжигает заряд аккумулятора, работает без Интернета и позволяет вам управлять конфиденциальностью данных.

Ключевые особенности Polarsteps:

  • Показывают вам самые интересные уголки планеты, а также предлагают полезные советы после того, как вы доберетесь до пункта назначения.
  • Планировщик путевого дневника.
  • Планировщик транспорта, который даст вам возможность добраться из пункта А в пункт Б, предложив четкие варианты использования доступных средств транспорта.
  • Автоматически отслеживайте и выстраивайте свой маршрут на цифровой карте мира.
  • Добавление фотографий, видео, заметок по пути, делая свои воспоминания намного более яркими.
  • Сохранение понравившихся вам мест, чтобы у вас всегда была возможность вернуться.
  • Возможность оставлять советы для сообщества путешественников, которые подскажут другим людям, куда отправиться и что посмотреть.
  • Делитесь своим путешествием с друзьями и близкими (по желанию).
  • Отслеживайте путешествия других людей с возможностью их репоста.
  • Повторение своих путешествий виртуально, прокручивая посещенные места, фотографии и статистику по путешествиям.
  • Создание уникальной книги о путешествии, состоящую из ваших фотографий и путевых заметок.
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Admin

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