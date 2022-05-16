Polarsteps для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Polarsteps
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|18,69 Мб
Polarsteps - приложение для путешественников, которое показывает самые интересные уголки мира, которые стоит посетить, предлагает полезные советы и помогает записать маршрут вместе с посещенными места и их фотографиями, благодаря чему можно в итоге получить собственную и очень красивую цифровую карту мира. Приложение не сжигает заряд аккумулятора, работает без Интернета и позволяет вам управлять конфиденциальностью данных.
Ключевые особенности Polarsteps:
- Показывают вам самые интересные уголки планеты, а также предлагают полезные советы после того, как вы доберетесь до пункта назначения.
- Планировщик путевого дневника.
- Планировщик транспорта, который даст вам возможность добраться из пункта А в пункт Б, предложив четкие варианты использования доступных средств транспорта.
- Автоматически отслеживайте и выстраивайте свой маршрут на цифровой карте мира.
- Добавление фотографий, видео, заметок по пути, делая свои воспоминания намного более яркими.
- Сохранение понравившихся вам мест, чтобы у вас всегда была возможность вернуться.
- Возможность оставлять советы для сообщества путешественников, которые подскажут другим людям, куда отправиться и что посмотреть.
- Делитесь своим путешествием с друзьями и близкими (по желанию).
- Отслеживайте путешествия других людей с возможностью их репоста.
- Повторение своих путешествий виртуально, прокручивая посещенные места, фотографии и статистику по путешествиям.
- Создание уникальной книги о путешествии, состоящую из ваших фотографий и путевых заметок.
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...
Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии....
Яндекс Go – заказывайте такси без звонков и разговором с операторами. Нажмите кнопку, и...
Компас : Smart Compass – встроенный магнитный датчик позволяет использовать ваше устройство в...
Приложение, с помощью которого можно заказать такси без особых трудностей. Присутствует...
Метро Москвы – Московский Метрополитен разработал официальное приложение для гостей и...
Отзывы о программе Polarsteps
Admin
Отзывов о программе Polarsteps 6.5.5 пока нет, можете добавить...