Polarsteps - приложение для путешественников, которое показывает самые интересные уголки мира, которые стоит посетить, предлагает полезные советы и помогает записать маршрут вместе с посещенными места и их фотографиями, благодаря чему можно в итоге получить собственную и очень красивую цифровую карту мира. Приложение не сжигает заряд аккумулятора, работает без Интернета и позволяет вам управлять конфиденциальностью данных.

Ключевые особенности Polarsteps: