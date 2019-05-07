Wise Duplicate Finder

Everything 1.4.1.935
Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы,
FastCopy 3.70
FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов
AllDup 4.3.2
AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере
WizTree 3.28
WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске
CTSFaceFinder 2.1.0
CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в
DupKiller 0.8.2
DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по