Wise Duplicate Finder

Everything 1.4.1.935 Everything - удобная в эксплуатации утилита для быстрого поиска файлов и папок по названию. По мере ввода ключевых слов по которым производится поиск, элементы, FastCopy 3.70 FastCopy - небольшая, но весьма удобная утилита от японских разработчиков, которая пригодится для быстрого копирования и удаления файлов AllDup 4.3.2 AllDup - бесплатный инструмент для поиска и удаления дубликатов файлов на Вашем компьютере

WizTree 3.28 WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске CTSFaceFinder 2.1.0 CTSFaceFinder - бесплатная и простая в использовании программа, которая позволяет распознавать лица на фотографиях, и является незаменимым инструментом при поиске в DupKiller 0.8.2 DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по