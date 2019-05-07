Wise Duplicate Finder для Windows

Wise Duplicate Finder 1.32.40

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Описание Wise Duplicate Finder 1.32.40Описание   Скачать Wise Duplicate Finder 1.32.40СКАЧАТЬ (2,43 Мб) Скриншоты Wise Duplicate Finder 1.32.40Скриншоты (3)   Статистика Wise Duplicate Finder 1.32.40Статистика   Отзывы о Wise Duplicate Finder 1.32.40Отзывы (0)  
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Wise Duplicate Finder - простое приложение для поиска и удаления дубликатов файлов на вашем компьютере. Предлагает полный контроль над удалением дубликатов. Вы можете просмотреть результаты поиска и решить, какие копии удалить.

Помогает найти и удалить ненужные дубликаты, тем самым освобождая место на диске. Достаточно в настройках задать нужные параметры и начать сканирование.

Особенности приложения:

  • Позволяет выбрать любой тип дубликатов, размер и название файла.
  • Поиск пустых файлов. Находит и удаляет папки и файлы, которые остались после чистки компьютера и не имеют размера.
  • Удаление дубликатов копий вручную и автоматически.
  • Резервное копирование и восстановление. Позволяет восстановить удаленные по ошибке данные.
  • Минимум необходимых настроек.
Что нового в Wise Duplicate Finder 1.32.40?
  • Улучшена функционал программы
  • Улучшен интерфейс
Wise Duplicate Finder
Wise Duplicate Finder
Wise Duplicate Finder
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $18.40
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 311
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Wise Duplicate Finder

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