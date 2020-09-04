PicoTorrent - бесплатный, небольшой и легкий в использовании торрент-клиент на основе libtorrent, сочетающий в себе все самые необходимые инструменты для полноценного использования p2p-сетей и простоту, которую оценят как искушенные пользователи, так и новички.
Программа умеет работать с torrent-файлами и magnet-ссылками, позволяет регулировать скорость загрузки и отдачи, поддерживает шифрование и туннелирование через I2P, SOCKS4, SOCKS5 и HTTP(S).
Ключевые особенности:
Малое потребление оперативной памяти.
Работа с torrent-файлами и magnet-ссылками.
Регулировка скорости загрузки и отдачи.
Шифрование и туннелирование через I2P, SOCKS4, SOCKS5 и HTTP(S).
Работает с IPv4 и IPv6.
Поддержка расширений с возможностью импорта из qBittorent и uTorrent.
Бурик Борисович в ответ Игорь про PicoTorrent 0.13.0 [02-02-2018]
Странно. У меня она на русском языке. Я правда пользуюсь версией 0.12, версия 0.13 у меня не устанавливается на Windows 7 64 bit. 4 | 2 | Ответить
Бурик Борисович про PicoTorrent 0.12.0 [07-05-2017]
Отличная программа, гораздо удобнее, ничего лишнего. 3 | 2 | Ответить
nikta46 про PicoTorrent 0.12.0 [03-05-2017]
Программа хорошая, ничего лишнего, загружает быстро. Непонятно в настройках:"разрежённое"или "полное" хранение. По умолчанию стоит разрежённое, но я выбирал полное- всё нормально. Нет уведомлений об окончании загрузки, но зато закрытие окна означает выход из программы. И никакой рекламы! 2 | 2 | Ответить
Бурик Борисович в ответ nikta46 про PicoTorrent 0.12.0 [24-05-2017]
Когда загрузка закончена - программа пишет "Раздаётся".
Что такое "полное" (или "разрежённое") хранение?
Программа не хочет работать на Windows XP 32bit. 4 | 3 | Ответить