PicoTorrent для Windows

PicoTorrent 0.19.0

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Описание PicoTorrent 0.19.0Описание   Скачать PicoTorrent 0.19.0СКАЧАТЬ (4,33 Мб) Скриншоты PicoTorrent 0.19.0Скриншоты (6)   Статистика PicoTorrent 0.19.0Статистика   Отзывы о PicoTorrent 0.19.0Отзывы (5)  
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4.89 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.89 из 5
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PicoTorrent - бесплатный, небольшой и легкий в использовании торрент-клиент на основе libtorrent, сочетающий в себе все самые необходимые инструменты для полноценного использования p2p-сетей и простоту, которую оценят как искушенные пользователи, так и новички.

Программа умеет работать с torrent-файлами и magnet-ссылками, позволяет регулировать скорость загрузки и отдачи, поддерживает шифрование и туннелирование через I2P, SOCKS4, SOCKS5 и HTTP(S).

Ключевые особенности:

  • Малое потребление оперативной памяти.
  • Работа с torrent-файлами и magnet-ссылками.
  • Регулировка скорости загрузки и отдачи.
  • Шифрование и туннелирование через I2P, SOCKS4, SOCKS5 и HTTP(S).
  • Работает с IPv4 и IPv6.
  • Поддержка расширений с возможностью импорта из qBittorent и uTorrent.
  • Интеграция в контекстное меню Windows.
  • Выбор папки для хранения данных.
  • Поддержка прокси-сервера.
PicoTorrent
PicoTorrent
PicoTorrent
PicoTorrent
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 2 540
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТоррент клиенты, файловый обмен
ТОП-сегодня раздела "Торрент клиенты, файловый обмен"
 

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Отзывы о программе PicoTorrent

Игорь про PicoTorrent 0.13.0 [18-08-2017]

Что-то русского не нашел.
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Бурик Борисович в ответ Игорь про PicoTorrent 0.13.0 [02-02-2018]

Странно. У меня она на русском языке. Я правда пользуюсь версией 0.12, версия 0.13 у меня не устанавливается на Windows 7 64 bit.
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Бурик Борисович про PicoTorrent 0.12.0 [07-05-2017]

Отличная программа, гораздо удобнее, ничего лишнего.
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nikta46 про PicoTorrent 0.12.0 [03-05-2017]

Программа хорошая, ничего лишнего, загружает быстро. Непонятно в настройках:"разрежённое"или "полное" хранение. По умолчанию стоит разрежённое, но я выбирал полное- всё нормально. Нет уведомлений об окончании загрузки, но зато закрытие окна означает выход из программы. И никакой рекламы!
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Бурик Борисович в ответ nikta46 про PicoTorrent 0.12.0 [24-05-2017]

Когда загрузка закончена - программа пишет "Раздаётся".
Что такое "полное" (или "разрежённое") хранение?
Программа не хочет работать на Windows XP 32bit.
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