O&O SafeErase Pro

SafeErase - данная программа полностью исключает возможность восстановления удаленных данных! Вы сможете полностью удалить нужный файл одним нажатием на кнопку. При удалении файла занимаемое им дисковое пространство перезаписывается несколько раз.

Для полного удаления файлов и папок вам не понадобятся дополнительные приложения. Программа SafeErase интегрируется в контекстное меню Windows, из которого вы вызываете стандартную команду "удалить". Все что вам нужно сделать – это навести курсор мыши на предназначенный для удаления файл, нажать правую кнопку мыши и выбрать опцию O&O SafeErase. Подтвердите свой запрос в появившемся диалоговом окне, и указанный файл будет удален полностью и безвозвратно!

Программа SafeErase предлагает на выбор пять различных методов удаления, отвечающих самым разным предъявляемым требованиям. Указанные способы различаются количеством выполненных операций по перезаписи файла и различными методиками перезаписи.