O&O SafeErase Pro для Windows

O&O SafeErase Pro 15.1.36

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание O&O SafeErase Pro 15.1.36Описание   Скачать O&O SafeErase Pro 15.1.36СКАЧАТЬ (25,9 Мб) Скриншоты O&O SafeErase Pro 15.1.36Скриншоты (2)   Статистика O&O SafeErase Pro 15.1.36Статистика   Отзывы о O&O SafeErase Pro 15.1.36Отзывы (0)  
Оцените программу!
4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SafeErase - данная программа полностью исключает возможность восстановления удаленных данных! Вы сможете полностью удалить нужный файл одним нажатием на кнопку. При удалении файла занимаемое им дисковое пространство перезаписывается несколько раз.

Для полного удаления файлов и папок вам не понадобятся дополнительные приложения. Программа SafeErase интегрируется в контекстное меню Windows, из которого вы вызываете стандартную команду "удалить". Все что вам нужно сделать – это навести курсор мыши на предназначенный для удаления файл, нажать правую кнопку мыши и выбрать опцию O&O SafeErase. Подтвердите свой запрос в появившемся диалоговом окне, и указанный файл будет удален полностью и безвозвратно!

Программа SafeErase предлагает на выбор пять различных методов удаления, отвечающих самым разным предъявляемым требованиям. Указанные способы различаются количеством выполненных операций по перезаписи файла и различными методиками перезаписи.

O&O SafeErase Pro
O&O SafeErase Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 5 822
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
ТОП-сегодня раздела "Очистка диска"
 

CCleaner 5.64.7613

CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря

Revo Uninstaller 2.1.0

Revo Uninstaller - бесплатное приложение для корректной деинсталляции программ из операционной системы. Кроме этого помогает пользователю очистить систему от

Vit Registry Fix 9.5.9 Free

Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

CCleaner Portable 5.64.7613

CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

WizTree 3.32

WizTree - небольшая и полезная утилита для определения файлов и папок, которые занимают много пространства на жестком диске

скачать Adguard

Отзывы о программе O&O SafeErase Pro

Admin

Отзывов о программе O&O SafeErase Pro 15.1.36 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 