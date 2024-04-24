Today Weather для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.1-6.200424 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|todayweather.co
|Категория:
|Погода
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 152 | Статистика
|Размер:
|25.11 Мб
|СКАЧАТЬ
Today Weather - красивое и простой в эксплуатации погодный информер для Android-девайсов с наиболее точными местными прогнозами погоды.
Основные возможности Today Weather:
- Четкое и ясное представление прогнозов.
- Довольствуйтесь каждым открытием приложения с тысячами прекрасных фото, соответствующих погоде и времени.
- Будьте готовы ко всему с почасовыми прогнозами и предупреждениями о дожде.
- Берегите здоровье, следя за загрязнением воздуха и солнечной активностью.
- Ловите чудесные моменты восходов, закатов и полнолуний, имея сведения о них.
- И другие полезные данные: фактическая температура, влажность, видимость, точка росы, давление воздуха, скорость и направление ветра.
- Удобный просмотр погоды в любой точке мира.
- Создавайте и делитесь изображениями прогнозов со своими друзьями.
- Отслеживайте прогнозы на ходу прямо из виджета.
- Ежедневные уведомления с прогнозами.
- Предупреждения об опасных погодных условиях.
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