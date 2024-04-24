Today Weather для Android

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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.1-6.200424 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Погода
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 152 | Статистика
Размер:25.11 Мб
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Today Weather - красивое и простой в эксплуатации погодный информер для Android-девайсов с наиболее точными местными прогнозами погоды.

Основные возможности Today Weather:

  • Четкое и ясное представление прогнозов.
  • Довольствуйтесь каждым открытием приложения с тысячами прекрасных фото, соответствующих погоде и времени.
  • Будьте готовы ко всему с почасовыми прогнозами и предупреждениями о дожде.
  • Берегите здоровье, следя за загрязнением воздуха и солнечной активностью.
  • Ловите чудесные моменты восходов, закатов и полнолуний, имея сведения о них.
  • И другие полезные данные: фактическая температура, влажность, видимость, точка росы, давление воздуха, скорость и направление ветра.
  • Удобный просмотр погоды в любой точке мира.
  • Создавайте и делитесь изображениями прогнозов со своими друзьями.
  • Отслеживайте прогнозы на ходу прямо из виджета.
  • Ежедневные уведомления с прогнозами.
  • Предупреждения об опасных погодных условиях.
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