Plus Messenger - приложение для обмена мгновенными сообщениями, использующее Telegram API, которое предлагает пользователю высокую скорость работы, полностью настраиваемый интерфейс, шифрование сообщений с возможностью программирования на самоуничтожение переписки на всех устройствах, а также надежность и безопасность.

Ключевые особенности программы: