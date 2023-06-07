Plus Messenger для Android
|Оценка:
|3.65/5 голосов - 25
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.6.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|rafalense
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 19 385 | Статистика
|Размер:
|54,26 Мб
Plus Messenger - приложение для обмена мгновенными сообщениями, использующее Telegram API, которое предлагает пользователю высокую скорость работы, полностью настраиваемый интерфейс, шифрование сообщений с возможностью программирования на самоуничтожение переписки на всех устройствах, а также надежность и безопасность.
Ключевые особенности программы:
- Кастомизация интерфейса (смена цвета, размера текста, иконок, аватарок, заголовков и пр.).
- Создание собственных тем оформления.
- Конфиденциальность (скрытие номера телефона).
- Отображение системных emoji.
- Настройка сжатия при отправке видео.
- Отображения аватарок в сообщениях.
- Администраторы групп отображаются в профилях групп.
- Смена обоев непосредственно в экране чата.
- Опция установки беззвучного режима для пользователя или группы непосредственно в основном экране.
- Возможность делиться аудиофайлами из экрана чата.
- Опция добавления пользователя непосредственно в экране чата.
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Admin
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