Plus Messenger для Android

Описание
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Оценка: 3.65/5 голосов - 25
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.6.6.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 19 385 | Статистика
Размер:54,26 Мб
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Plus Messenger скриншот № 4

Plus Messenger - приложение для обмена мгновенными сообщениями, использующее Telegram API, которое предлагает пользователю высокую скорость работы, полностью настраиваемый интерфейс, шифрование сообщений с возможностью программирования на самоуничтожение переписки на всех устройствах, а также надежность и безопасность.

Ключевые особенности программы:

  • Кастомизация интерфейса (смена цвета, размера текста, иконок, аватарок, заголовков и пр.).
  • Создание собственных тем оформления.
  • Конфиденциальность (скрытие номера телефона).
  • Отображение системных emoji.
  • Настройка сжатия при отправке видео.
  • Отображения аватарок в сообщениях.
  • Администраторы групп отображаются в профилях групп.
  • Смена обоев непосредственно в экране чата.
  • Опция установки беззвучного режима для пользователя или группы непосредственно в основном экране.
  • Возможность делиться аудиофайлами из экрана чата.
  • Опция добавления пользователя непосредственно в экране чата.
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