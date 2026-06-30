Planet VPN для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Free VPN Planet
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|82.38 Мб
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Planet VPN — приложение для создания защищённого VPN-соединения на устройствах Android, которое позволяет шифровать интернет-трафик, скрывать IP-адрес и снизить вероятность перехвата данных при работе через общедоступные сети.
Приложение поддерживает различные протоколы подключения, автоматически защищает соединение при его разрыве с помощью функции Kill Switch и помогает сохранить конфиденциальность во время работы в интернете. По заявлению разработчиков, сервис не ведёт журналы пользовательской активности, поэтому история подключений и посещённых ресурсов не сохраняется.
Список основных возможностей Planet VPN:
- Быстрое подключение к VPN без регистрации и ввода персональных данных.
- Шифрование интернет-трафика для повышения безопасности при использовании общественных сетей Wi-Fi.
- Сокрытие IP-адреса для повышения уровня конфиденциальности во время работы в интернете.
- Бесплатный доступ к нескольким серверам без ограничений по времени использования.
- Поддержка различных протоколов VPN с возможностью выбора подходящего варианта подключения.
- Функция Kill Switch, автоматически блокирующая доступ в интернет при потере VPN-соединения.
- Поддержка большого количества серверов в разных странах в расширенной версии приложения.
- Дополнительные функции Premium, включая блокировку рекламы, фильтрацию приложений и выбор программ, которые должны использовать VPN.
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