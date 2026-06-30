Planet VPN — приложение для создания защищённого VPN-соединения на устройствах Android, которое позволяет шифровать интернет-трафик, скрывать IP-адрес и снизить вероятность перехвата данных при работе через общедоступные сети.

Приложение поддерживает различные протоколы подключения, автоматически защищает соединение при его разрыве с помощью функции Kill Switch и помогает сохранить конфиденциальность во время работы в интернете. По заявлению разработчиков, сервис не ведёт журналы пользовательской активности, поэтому история подключений и посещённых ресурсов не сохраняется.

Список основных возможностей Planet VPN: