Planet VPN для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:82.38 Мб
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Planet VPN — приложение для создания защищённого VPN-соединения на устройствах Android, которое позволяет шифровать интернет-трафик, скрывать IP-адрес и снизить вероятность перехвата данных при работе через общедоступные сети.

Приложение поддерживает различные протоколы подключения, автоматически защищает соединение при его разрыве с помощью функции Kill Switch и помогает сохранить конфиденциальность во время работы в интернете. По заявлению разработчиков, сервис не ведёт журналы пользовательской активности, поэтому история подключений и посещённых ресурсов не сохраняется.

Список основных возможностей Planet VPN:

  • Быстрое подключение к VPN без регистрации и ввода персональных данных.
  • Шифрование интернет-трафика для повышения безопасности при использовании общественных сетей Wi-Fi.
  • Сокрытие IP-адреса для повышения уровня конфиденциальности во время работы в интернете.
  • Бесплатный доступ к нескольким серверам без ограничений по времени использования.
  • Поддержка различных протоколов VPN с возможностью выбора подходящего варианта подключения.
  • Функция Kill Switch, автоматически блокирующая доступ в интернет при потере VPN-соединения.​
  • Поддержка большого количества серверов в разных странах в расширенной версии приложения.
  • Дополнительные функции Premium, включая блокировку рекламы, фильтрацию приложений и выбор программ, которые должны использовать VPN.​
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