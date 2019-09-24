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pdfFactory Pro для Windows

pdfFactory Pro 7.03

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Описание pdfFactory Pro 7.03Описание   Скачать pdfFactory Pro 7.03СКАЧАТЬ (9,2 Мб) Скриншоты pdfFactory Pro 7.03Скриншоты (4)   Статистика pdfFactory Pro 7.03Статистика   Отзывы о pdfFactory Pro 7.03Отзывы (3)  
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4.42 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
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pdfFactory Pro - простая и удобная в использовании программа для создания документов формата PDF. Программа устанавливается в систему в качестве драйвер-Принтера через который и происходит создание PDF документов. Создать PDF можно в любой программе, где поддерживается печать. Достаточно зайти в "Файл" - "Печать", вместо принтера выбрать "Fine Print pdfFactory" и содержимое текущего окна cконвертируется в PDF.

pdfFactory Pro позволяет с лёгкостью создавать защищённые PDF документы как с 40 bit так и с 128 bit ключом шифрования. Допускается установка запрета на редактирование документа, поддерживаются "международные" шрифты (включая русские), имеется режим предпросмотра, автосжатие документов, возможность создания PDF из нескольких документов/файлов и многое другое включая поддержку ссылок и закладок.

Что нового в pdfFactory Pro 7.03?
  • исправлены ошибки
pdfFactory Pro
pdfFactory Pro
pdfFactory Pro
pdfFactory Pro
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 2462 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 52 021
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе pdfFactory Pro

Zenon про pdfFactory Pro 6.33 [26-10-2018]

Не вордом единым.. Можно печатать хоть из нотепада. В самой проге есть множество всяких плюшек. Лично меня больше всего порадовала возможность создания закладок (нечто вроде оглавления с быстрым переходом на обозначенное место в документе, которое находится в левой части просмотровщика PDF).
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Светлана про pdfFactory Pro 4.75 [01-12-2012]

очень удобная и быстрая программка. я сразу с ней разобралась. скачалась она за минуту. установка проги происходит быстро, только кнопки Далее надо нажимать. и в конце - Готово.

в ней 2 шага всего: 1. открываешь ворд, файл-печать, вместо принтера выбираешь программку, она там автоматом прописывается. ок. и само открывается окно пдф-файла. 2. этот пдф-файл сохраняешь куда надо - файл -сохранить как.

качество сохраняется, всё сохраняется.
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Vadimko в ответ Светлана про pdfFactory Pro 6.20 [01-12-2017]

А сам Word публикует документ в PDF еще начиная с 2007 версии, и вот уже 2010,2013, 2016...
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