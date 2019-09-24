pdfFactory Pro

Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044
Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации
ABBYY FineReader 14.0.107.232 / 10.0
FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов
Foxit Reader 9.6.0.25114
Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов
WinScan2PDF 4.98
Небольшая бесплатная портативная утилита, позволяющая сканировать документы с помощью практически любого подключенного сканера, и сохранить отсканированные документы
STDU Viewer 1.6.375
STDU Viewer - бесплатная читалка электронных документов с поддержкой большинства современных форматов. Присутствует возможность отображение эскиза страниц, имеется
Scan2PDF 1.7
Scan2PDF - небольшая программа, которая позволяет сканировать документы и изображения с последующим их сохранением в формате PDF. Также есть возможность