pdfFactory Pro

Adobe Reader 11.0 Ru / 2017.009.20044

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации

ABBYY FineReader 14.0.107.232 / 10.0

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов

Foxit Reader 9.6.0.25114

Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов