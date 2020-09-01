AzTorrent 0.9.4 build 27

Описание СКАЧАТЬ ( 10,66 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (8)

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4.41 из 5, всего оценок - 36 Рейтинг программы - 4.41 из 5

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5 AzTorrent - удобный торрент-клиент, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для поиска и загрузки файлов. Присутствует встроенный плеер, с помощью которого можно смотреть фильмы не дожидаясь их окончательной загрузки, имеется возможность задавать приоритет скачивания, создавать резервные копии, импортировать торренты из других клиентов и многое другое. Ключевые особенности программы: Отстутсвие рекламы.

Защита личных данных.

Встроенный проигрыватель.

Скачивание файлов в любое удобное время.

Наличие функции докачки файлов.

Отсутствие ограничений на объем информации.

Возможность создания резервных копий.

Импорт торрентов из других клиентов. Что нового в AzTorrent 0.9.4 build 27?

Исправлено падение клиента при просмотре вкладки \"Пиры\"

Исправлено падение клиента при добавлении загрузок через magnet-ссылки

Исправлена пропажа загрузок добавленных через magnet-ссылки после перезапуска клиента

Исправлено падение клиента при просмотре видео файла через встроенный проигрыватель VLC

Исправлено падение клиента при удалении торрента через web-интерфейс

Добавлены основные горячие клавиши во встроенный проигрыватель VLC

Исправлены ошибки и доработан диалог создания заданий (Настройки->Органайзер)

При добавлении загрузки, добавленной ранее, выполняется слияние трекеров

Исправлены другие критические ошибки, которые приводили к нестабильной работе клиента

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