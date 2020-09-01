AzTorrent для Windows

AzTorrent 0.9.4 build 27

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Описание AzTorrent 0.9.4 build 27Описание   Скачать AzTorrent 0.9.4 build 27СКАЧАТЬ (10,66 Мб) Скриншоты AzTorrent 0.9.4 build 27Скриншоты (4)   Статистика AzTorrent 0.9.4 build 27Статистика   Отзывы о AzTorrent 0.9.4 build 27Отзывы (8)  
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4.41 из 5, всего оценок - 36
  • Рейтинг программы - 4.41 из 5
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AzTorrent - удобный торрент-клиент, который предлагает пользователю все необходимые инструменты для поиска и загрузки файлов.

Присутствует встроенный плеер, с помощью которого можно смотреть фильмы не дожидаясь их окончательной загрузки, имеется возможность задавать приоритет скачивания, создавать резервные копии, импортировать торренты из других клиентов и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Отстутсвие рекламы.
  • Защита личных данных.
  • Встроенный проигрыватель.
  • Скачивание файлов в любое удобное время.
  • Наличие функции докачки файлов.
  • Отсутствие ограничений на объем информации.
  • Возможность создания резервных копий.
  • Импорт торрентов из других клиентов.
Что нового в AzTorrent 0.9.4 build 27?
  • Исправлено падение клиента при просмотре вкладки \"Пиры\"
  • Исправлено падение клиента при добавлении загрузок через magnet-ссылки
  • Исправлена пропажа загрузок добавленных через magnet-ссылки после перезапуска клиента
  • Исправлено падение клиента при просмотре видео файла через встроенный проигрыватель VLC
  • Исправлено падение клиента при удалении торрента через web-интерфейс
  • Добавлены основные горячие клавиши во встроенный проигрыватель VLC
  • Исправлены ошибки и доработан диалог создания заданий (Настройки->Органайзер)
  • При добавлении загрузки, добавленной ранее, выполняется слияние трекеров
  • Исправлены другие критические ошибки, которые приводили к нестабильной работе клиента
AzTorrent
AzTorrent
AzTorrent
AzTorrent
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 156
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
ТОП-сегодня раздела "Загрузка файлов"
 

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Отзывы о программе AzTorrent

Роман про AzTorrent 0.9.3 build 26 [30-12-2019]

Программа не работает. Нажимаете "скачать", а дальше вечный ноль.
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Сергей про AzTorrent 0.9.3 build 26 [08-08-2019]

Это единственный клиент без вирусняков.Случайно наткнулся на него пока проверял на Virus Total все старые и новые версии Mtorent.Новая версия Mtorent на официальном сайте предлагается аж с 17-ю вирусняками (17 Карл !!!!!)
3 | 3 | Ответить

Рей про AzTorrent 0.9.1 build 24 Beta [26-12-2018]

Программма просто супер! Но есть недочёты: каждый раз, когда я включаю компьютер, автоматически включается эта программа. А ещё при открытии торрента в гугле и при нажатии кнопки "скачать" программа закрывается, но стоит её заново открыть и всё в порядке. Это меня немного настораживает. И ещё, проверяйте, пожалуйста, все файлы на наличие вирусов.
5 | 2 | Ответить

Павел про AzTorrent 0.9.1 build 24 Beta [17-09-2018]

Неудобная и некрасивая программа. Не советую.
4 | 5 | Ответить

Владислав про AzTorrent 0.9.0 build 23 Beta [28-01-2018]

Офигенная программа... прощай уторрент
10 | 4 | Ответить

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