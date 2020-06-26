Ghostery - приватный браузер для мобильных iOS-устройств, который увеличивает конфиденциальности, защищает персональные данные и увеличивает скорость загрузки страниц.

Приложение позволяет блокировать веб-трекеры на сайтах, которые вы посещаете, тем самым сводя к минимуму доступ третьих сторон к вашим персональным данным через инструменты слежения.

Кроме этого благодаря своему небольшому размеру и малому потреблению системных ресурсов, программа, в отличие от большинства аналогов, продлевает срок службы аккумуляторной батареи.

Основные характеристики: