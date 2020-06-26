Ghostery для iOS

Ghostery 3.0.0 для iPhone, iPad

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Описание Ghostery 3.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Ghostery 3.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (52.3 Мб) Скриншоты Ghostery 3.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Ghostery 3.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Ghostery 3.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Ghostery - приватный браузер для мобильных iOS-устройств, который увеличивает конфиденциальности, защищает персональные данные и увеличивает скорость загрузки страниц.

Приложение позволяет блокировать веб-трекеры на сайтах, которые вы посещаете, тем самым сводя к минимуму доступ третьих сторон к вашим персональным данным через инструменты слежения.

Кроме этого благодаря своему небольшому размеру и малому потреблению системных ресурсов, программа, в отличие от большинства аналогов, продлевает срок службы аккумуляторной батареи.

Основные характеристики:

  • Индивидуальное управление трекерами (мгновенный обзор трекеров на каждом посещаемом сайте, с возможностью выборочной блокировки).
  • Самая большая база данных веб-трекеров (более чем 2200 трекеров и 4500 скриптов).
  • Возможность в один клик отключиться от всех трекеров.
  • Возможность в один клик очистить куки и кэш.
  • Безопасный поиск с использованием поисковой системы DuckDuckGo.
Ghostery
Ghostery
Ghostery
Ghostery
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 239
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Ghostery

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