Onion Browser 2.6.0 для iPhone, iPad
Защищенный браузер для мобильных iOS-устройств, который предлагает пользователю широкий спектр инструментов и функций для повышения конфиденциальности и безопасности
Puffin Web Browser для iPhone, iPad
Быстрый и удобный в повседневной эксплуатации браузер для iOS-устройств, который особенно хорош при медленном интернет-соединении. Предлагает пользователю
Opera Mini 16.0.14 для iPhone, iPad
Opera Mini - быстрый Интернет браузер для мобильных устройств. Позволяет: сохранять отдельные html страницы и файлы, добавлять до 10 сайтов в экспресс-панель,
Яндекс.Браузер 20.4.4.227 для iPhone, iPad
Яндекс.Браузер - версия для iOS-устройств одного из самых популярных браузеров с массой полезных и удобных функций
Google Chrome 83.0.4103.88 для iPhone, iPad
Google Chrome - версия одного из самых лучших и популярных браузеров для мобильной платформы iOS
Kaspersky Safe Browser 1.13.0 для iPhone, iPad
Kaspersky Safe Browser — браузер для iOS-девайсов, защищающий вас не только от вредоносного кода, фишинговых сайтов и вредоносных ссылок, но и нежелательного