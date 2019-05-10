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Ghostery 8.3.4 для Chrome, Opera, Firefox
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4.93 из 5, всего оценок - 15
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- Рейтинг программы - 4.93 из 5
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Ghostery - расширение для наиболее популярных веб-браузеров (Chrome, Opera, Firefox), которое проверяет посещаемые вами интернет-страницы на наличие сторонних элементов («жучков»). К ним могут относиться виджеты социальных сетей, реклама, невидимые пиксели, применяемые для отслеживания пользовательской активности и сбора аналитических данных, и т.д.
Имеет огромную базу данных шпионских элементов (более 1900 жучков и более 2200 механизмов отслеживания).
Особенности плагина:
- Гибкая настройка блокировки. Позволяет блокировать жучки как по отдельности, так и от сайта к сайту, либо совмещать оба этих метода блокировки. Если понадобится временно приостановить блокировку жучков, ее всегда можно поставить на паузу.
- Позволяет блокировать сценарии, изображения, объекты и встроенные документы, размещенные компаниями, к которым вы не испытываете доверия.
- Простой и удобный интерфейс
- Подробные описания жучков, которые помогут вам узнать, что именно вы блокируете, и подробнее ознакомиться с компаниями, которые следят за вами в интернете.
- Функция Click-to-Play для активации часто блокируемых полезных жучков в один клик. Позволяет моментально разблокировать такие жучки, как кнопки Google, Facebook или Twitter, системы добавления комментариев, видеопроигрыватели и звуковые виджеты, восстановив тем самым привычный вид посещаемой страницы.
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Отзывы о программе Ghostery
Краснопетов про Ghostery 8.0.4.4 для Chrome, Opera, Firefox [01-02-2018]
Нинаю, что-то иной раз не видно блокировок вообще. Реклама как персонализировалась так и персонализируется.
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nixio про Ghostery 7.2.2 для Opera [03-06-2017]
Очень давно пользуюсь им в Chromium. Все веб странички открываются гораздо быстрее и на них нету множества жучков, которые паразитировали раньше. Удобные настройки (ЛКМ по его иконке в браузере) позволяют вносить в белый список то, что не нужно срезать:) У меня Ghostery совершенно не спорит с uBlock:)
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mgtu про Ghostery 5.4.10 для Opera [13-12-2016]
У меня Ghostery нормально добавилось и работает в последней Опере совместно с установленным ранее Ads Killer. До этого пробовал его вместе с расширениями uBlock после с AdGuard. Никаких косяков не заметил:) Оставил Ads Killer тк оно легковесное. Ghostery отлично ускоряет серфинг и режет 99% никому ненужных следилок мусорных окон и сборщиков статистики!:)
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