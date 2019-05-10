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Ghostery для Windows

Ghostery 8.3.4 для Chrome, Opera, Firefox

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Описание Ghostery 8.3.4 для Chrome, Opera, FirefoxОписание   Скачать Ghostery 8.3.4 для Chrome, Opera, FirefoxСКАЧАТЬ (5,33 Мб) Скриншоты Ghostery 8.3.4 для Chrome, Opera, FirefoxСкриншоты (3)   Статистика Ghostery 8.3.4 для Chrome, Opera, FirefoxСтатистика   Отзывы о Ghostery 8.3.4 для Chrome, Opera, FirefoxОтзывы (3)  
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4.93 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.93 из 5
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Ghostery - расширение для наиболее популярных веб-браузеров (Chrome, Opera, Firefox), которое проверяет посещаемые вами интернет-страницы на наличие сторонних элементов («жучков»). К ним могут относиться виджеты социальных сетей, реклама, невидимые пиксели, применяемые для отслеживания пользовательской активности и сбора аналитических данных, и т.д.

Имеет огромную базу данных шпионских элементов (более 1900 жучков и более 2200 механизмов отслеживания).

Особенности плагина:

  • Гибкая настройка блокировки. Позволяет блокировать жучки как по отдельности, так и от сайта к сайту, либо совмещать оба этих метода блокировки. Если понадобится временно приостановить блокировку жучков, ее всегда можно поставить на паузу.
  • Позволяет блокировать сценарии, изображения, объекты и встроенные документы, размещенные компаниями, к которым вы не испытываете доверия.
  • Простой и удобный интерфейс
  • Подробные описания жучков, которые помогут вам узнать, что именно вы блокируете, и подробнее ознакомиться с компаниями, которые следят за вами в интернете.
  • Функция Click-to-Play для активации часто блокируемых полезных жучков в один клик. Позволяет моментально разблокировать такие жучки, как кнопки Google, Facebook или Twitter, системы добавления комментариев, видеопроигрыватели и звуковые виджеты, восстановив тем самым привычный вид посещаемой страницы.
Ghostery
Ghostery
Ghostery
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 759
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе Ghostery

Краснопетов про Ghostery 8.0.4.4 для Chrome, Opera, Firefox [01-02-2018]

Нинаю, что-то иной раз не видно блокировок вообще. Реклама как персонализировалась так и персонализируется.
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nixio про Ghostery 7.2.2 для Opera [03-06-2017]

Очень давно пользуюсь им в Chromium. Все веб странички открываются гораздо быстрее и на них нету множества жучков, которые паразитировали раньше. Удобные настройки (ЛКМ по его иконке в браузере) позволяют вносить в белый список то, что не нужно срезать:) У меня Ghostery совершенно не спорит с uBlock:)
5 | 1 | Ответить

mgtu про Ghostery 5.4.10 для Opera [13-12-2016]

У меня Ghostery нормально добавилось и работает в последней Опере совместно с установленным ранее Ads Killer. До этого пробовал его вместе с расширениями uBlock после с AdGuard. Никаких косяков не заметил:) Оставил Ads Killer тк оно легковесное. Ghostery отлично ускоряет серфинг и режет 99% никому ненужных следилок мусорных окон и сборщиков статистики!:)
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