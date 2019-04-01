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Fax Voip Windows Fax Service Provider для Windows

Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1

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Описание Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1Описание   Скачать Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1СКАЧАТЬ (50,31 Мб) Скриншоты Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1Скриншоты (9)   Статистика Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1Статистика   Отзывы о Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1Отзывы (0)  
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Fax Voip Windows Fax Service Provider - приложение позволяет Microsoft Fax и встроенному Windows приложению Факсы и сканирование, отправлять и принимать T.38 и аудио (поверх кодека G.711) факсы с использованием VoIP (SIP или H.323) инфраструктуры без каких-либо дополнительных затрат.

Служба факсов Windows и приложение Факсы и сканирование представляют собой интегрированное факс программное обеспечение включенное во все версии Windows. Microsoft Fax является расширяемой факс платформой, которую можно использовать для развертывания совместно используемых факс ресурсов в вашей организации.

Пользователи внутри организации могут устанавливать соединение с удаленным факс принтером на сетевом факс сервере и отправлять и принимать факсы используя общие факсимильные устройства расположенные на сервере, а также использовать локальные факс устройства, привязанные к их компьютерам. Факс администраторы могут конфигурировать, управлять и следить за этими общими ресурсами факсов. Централизованное управление общими факс-устройствами на базе сервера означает более простое управление и техническое обслуживание, а также низкую стоимость. Пользователи факса могут отправлять и получать факсы без необходимости использования ручных факс-аппаратов, экономя при этом время и силы.

Особенности:

  • Поддержка T.38 и Факс поверх G.711.
  • Гибкие настройки, позволяющие отправлять и принимать факсы с использованием многочисленных сервисов SIP/H.323 телефонии.
  • Интеграция в телефонную сеть вашей компании.
  • Поставщик службы факсов Windows (FSP).
  • Расширение маршрутизации Fax Voip FSP.
  • Функция Почта-на-факс позволяет отправлять факсы непосредственно из приложения электронной почты.
  • Поддерживается ECM (Коррекция ошибок).
  • Протестировано с YouMagic, Телфин,  Мультифон, CALLCentric, babyTEL, T38FAX и многими другими VoIP операторами.
Что нового в Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1?
  • Поддержка Windows Server 2019.
  • Исправлены ошибки в библиотеке Fax Voip FSP.
  • Создание ярлыков 'Факсы и сканирование' и 'Диспетчер службы факсов' на рабочем столе и в меню 'Пуск'.
  • Некоторые другие улучшения.
Fax Voip Windows Fax Service Provider
Fax Voip Windows Fax Service Provider
Fax Voip Windows Fax Service Provider
Fax Voip Windows Fax Service Provider
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $115.00
Ограничение в работе программы15 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 40
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIP-телефония
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Отзывы о программе Fax Voip Windows Fax Service Provider

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