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Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1
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Fax Voip Windows Fax Service Provider - приложение позволяет Microsoft Fax и встроенному Windows приложению Факсы и сканирование, отправлять и принимать T.38 и аудио (поверх кодека G.711) факсы с использованием VoIP (SIP или H.323) инфраструктуры без каких-либо дополнительных затрат.
Служба факсов Windows и приложение Факсы и сканирование представляют собой интегрированное факс программное обеспечение включенное во все версии Windows. Microsoft Fax является расширяемой факс платформой, которую можно использовать для развертывания совместно используемых факс ресурсов в вашей организации.
Пользователи внутри организации могут устанавливать соединение с удаленным факс принтером на сетевом факс сервере и отправлять и принимать факсы используя общие факсимильные устройства расположенные на сервере, а также использовать локальные факс устройства, привязанные к их компьютерам. Факс администраторы могут конфигурировать, управлять и следить за этими общими ресурсами факсов. Централизованное управление общими факс-устройствами на базе сервера означает более простое управление и техническое обслуживание, а также низкую стоимость. Пользователи факса могут отправлять и получать факсы без необходимости использования ручных факс-аппаратов, экономя при этом время и силы.
Особенности:
- Поддержка T.38 и Факс поверх G.711.
- Гибкие настройки, позволяющие отправлять и принимать факсы с использованием многочисленных сервисов SIP/H.323 телефонии.
- Интеграция в телефонную сеть вашей компании.
- Поставщик службы факсов Windows (FSP).
- Расширение маршрутизации Fax Voip FSP.
- Функция Почта-на-факс позволяет отправлять факсы непосредственно из приложения электронной почты.
- Поддерживается ECM (Коррекция ошибок).
- Протестировано с YouMagic, Телфин, Мультифон, CALLCentric, babyTEL, T38FAX и многими другими VoIP операторами.
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|Что нового в Fax Voip Windows Fax Service Provider 2.4.1?
- Поддержка Windows Server 2019.
- Исправлены ошибки в библиотеке Fax Voip FSP.
- Создание ярлыков 'Факсы и сканирование' и 'Диспетчер службы факсов' на рабочем столе и в меню 'Пуск'.
- Некоторые другие улучшения.
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