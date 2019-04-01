Fax Voip Windows Fax Service Provider - приложение позволяет Microsoft Fax и встроенному Windows приложению Факсы и сканирование, отправлять и принимать T.38 и аудио (поверх кодека G.711) факсы с использованием VoIP (SIP или H.323) инфраструктуры без каких-либо дополнительных затрат.

Служба факсов Windows и приложение Факсы и сканирование представляют собой интегрированное факс программное обеспечение включенное во все версии Windows. Microsoft Fax является расширяемой факс платформой, которую можно использовать для развертывания совместно используемых факс ресурсов в вашей организации.

Пользователи внутри организации могут устанавливать соединение с удаленным факс принтером на сетевом факс сервере и отправлять и принимать факсы используя общие факсимильные устройства расположенные на сервере, а также использовать локальные факс устройства, привязанные к их компьютерам. Факс администраторы могут конфигурировать, управлять и следить за этими общими ресурсами факсов. Централизованное управление общими факс-устройствами на базе сервера означает более простое управление и техническое обслуживание, а также низкую стоимость. Пользователи факса могут отправлять и получать факсы без необходимости использования ручных факс-аппаратов, экономя при этом время и силы.

Особенности: