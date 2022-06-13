Amnezia VPN для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:79,33 Мб
Amnezia VPN скриншот № 1
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Amnezia VPN - бесплатный сервис, который позволяет буквально в пару кликов организовать собственный VPN на VPS-сервере, благодаря чему можно получать доступ к заблокированному контенту, не раскрывая конфиденциальность даже провайдерам VPN.

С помощью приложения можно открывать через VPN только отдельные сайты. Так вы сможете использовать более простой и дешевый сервер и не снижать скорость работы с большинством сайтов.

Для работы программы потребуется VPS-сервер с операционой системой Ubuntu (официально поддерживаемая версия - 18.04), так же поддерживается Debian (10). Затем запустите Amnezia VPN. На первом же экране приложение попросит IP, логин и пароль сервера, и программа соединяется с ним по SSH и за пару минут полностью автоматически устанавливает всю необходимую серверную часть. Пользователю не потребуется никаких специальных навыков и большого опыта. Преимущества перед публичными VPN-сервисами очевидны: свой сервис будет быстрее, стабильнее и безопаснее.

Использует разработки ряда свободных проектов: OpenSSL, OpenVPN, Shadowsocks, QT, CyqWin и некоторых других. На данный момент поддерживается работа через OpenVPN поверх ShadowSocks, а в будущем может быть реализована поддержка WireGuard.

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