Amnezia VPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Amnezia
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|79,33 Мб
Amnezia VPN - бесплатный сервис, который позволяет буквально в пару кликов организовать собственный VPN на VPS-сервере, благодаря чему можно получать доступ к заблокированному контенту, не раскрывая конфиденциальность даже провайдерам VPN.
С помощью приложения можно открывать через VPN только отдельные сайты. Так вы сможете использовать более простой и дешевый сервер и не снижать скорость работы с большинством сайтов.
Для работы программы потребуется VPS-сервер с операционой системой Ubuntu (официально поддерживаемая версия - 18.04), так же поддерживается Debian (10). Затем запустите Amnezia VPN. На первом же экране приложение попросит IP, логин и пароль сервера, и программа соединяется с ним по SSH и за пару минут полностью автоматически устанавливает всю необходимую серверную часть. Пользователю не потребуется никаких специальных навыков и большого опыта. Преимущества перед публичными VPN-сервисами очевидны: свой сервис будет быстрее, стабильнее и безопаснее.
Использует разработки ряда свободных проектов: OpenSSL, OpenVPN, Shadowsocks, QT, CyqWin и некоторых других. На данный момент поддерживается работа через OpenVPN поверх ShadowSocks, а в будущем может быть реализована поддержка WireGuard.
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Admin
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