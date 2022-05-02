ProtonVPN для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.27.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,91 Мб
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ProtonVPN - инструмент для сохранения конфиденциальности своего IP-адреса, защиты интернет-соединения в общедоступных Wi-Fi и доступа к контенту с различными географическими ограничениями.

Основные возможности ProtonVPN:

  • Высокоскоростная глобальная сеть, использующая множество серверов по всему миру, которые доступны для подключения в один клик (пользователям бесплатной версии доступно подключение к трем серверам на одном устройстве).
  • Использование маршрутизации трафика через безопасную сеть Secure Core, сервера которой расположены в Швейцарии и Исландии. Даже взломанный сервер конечных точек VPN не будет показывать ваш истинный IP-адрес.
  • Использование ключей со свойством Perfect forward secrecy, благодаря чему трафик не может быть перехвачен и расшифрован, даже если ключи шифрования будут скомпрометированы в будущем.
  • Не отслеживает вашу активность в сети и соответственно не может передавать данную информацию сторонним организациям.
  • Возможность перенаправить весь ваш трафик через анонимную сеть Tor и получить доступ к сайтам Onion.
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