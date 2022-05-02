ProtonVPN для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.27.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ProtonVPN AG
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,91 Мб
ProtonVPN - инструмент для сохранения конфиденциальности своего IP-адреса, защиты интернет-соединения в общедоступных Wi-Fi и доступа к контенту с различными географическими ограничениями.
Основные возможности ProtonVPN:
- Высокоскоростная глобальная сеть, использующая множество серверов по всему миру, которые доступны для подключения в один клик (пользователям бесплатной версии доступно подключение к трем серверам на одном устройстве).
- Использование маршрутизации трафика через безопасную сеть Secure Core, сервера которой расположены в Швейцарии и Исландии. Даже взломанный сервер конечных точек VPN не будет показывать ваш истинный IP-адрес.
- Использование ключей со свойством Perfect forward secrecy, благодаря чему трафик не может быть перехвачен и расшифрован, даже если ключи шифрования будут скомпрометированы в будущем.
- Не отслеживает вашу активность в сети и соответственно не может передавать данную информацию сторонним организациям.
- Возможность перенаправить весь ваш трафик через анонимную сеть Tor и получить доступ к сайтам Onion.
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