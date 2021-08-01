Aloha для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Aloha Mobile
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 009 | Статистика
|Размер:
|118,87 Мб
|СКАЧАТЬ
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В нем присутствуют наиболее востребованные функции, которые значительно облегчают жизнь в интернете.
Основные особенности браузера:
- Бесплатный и безлимитный VPN.
- AD BLOCK для блокировки рекламы.
- Менеджер загрузок для скачивания аудио и видео файлов напрямую из плеера и по ссылкам.
- VR-видеоплеер и поддержка устройств виртуальной реальности Cardboard/Daydream.
- Приватные вкладки.
- Полная анонимность в интернете.
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