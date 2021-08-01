Aloha для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 009 | Статистика
Размер:118,87 Мб
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Aloha Браузер + бесплатный VPN – установив этот браузер, вам не придется тратить много времени на установку дополнительных расширений и приложений.

В нем присутствуют наиболее востребованные функции, которые значительно облегчают жизнь в интернете.

Основные особенности браузера:

  • Бесплатный и безлимитный VPN.
  • AD BLOCK для блокировки рекламы.
  • Менеджер загрузок для скачивания аудио и видео файлов напрямую из плеера и по ссылкам.
  • VR-видеоплеер и поддержка устройств виртуальной реальности Cardboard/Daydream.
  • Приватные вкладки.
  • Полная анонимность в интернете.
Что нового в Aloha 3.6.4?

Теперь можно скачать быстрее с помощью параллельных загрузок и управлением скоростью.

  • Нажмите на активную загрузку чтобы посмотреть скорость и информацию о ней
  • Мы улучшили обработку метаданных, скорость и стабильность
  • Улучшена работа VPN
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