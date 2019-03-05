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Google AdWords для iOS

Google AdWords 2.5.20003144 для iPhone, iPad

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Описание Google AdWords 2.5.20003144 для iPhone, iPadОписание   Скачать Google AdWords 2.5.20003144 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (210.8 Мб) Скриншоты Google AdWords 2.5.20003144 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Google AdWords 2.5.20003144 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Google AdWords 2.5.20003144 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Google AdWords - бесплатное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое поможет вам отслеживать свои рекламные кампании и оценивать эффективность объявлений, где бы вы ни находились. Доступны следующие возможности:

  • Просмотр статистики по кампаниям.
  • Обновление бюджетов и ставок.
  • Оповещения в режиме реального времени.
  • Связь со специалистом Google по телефону.
  • Применение рекомендаций по оптимизации кампаний.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Google AdWords
Google AdWords
Google AdWords
Google AdWords
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 43
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Google AdWords

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