Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Google AdWords - бесплатное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, которое поможет вам отслеживать свои рекламные кампании и оценивать эффективность объявлений, где бы вы ни находились. Доступны следующие возможности: Просмотр статистики по кампаниям.

Обновление бюджетов и ставок.

Оповещения в режиме реального времени.

Связь со специалистом Google по телефону.

Применение рекомендаций по оптимизации кампаний. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app Google AdWords для Android