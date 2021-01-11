Онлайн Радио Бокс для Android
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.287 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Final Level
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 878 | Статистика
|Размер:
|4,91 Мб
|СКАЧАТЬ
Online Radio Box - бесплатное приложение, с помощью которого можно слушать радио онлайн. Присутствуют плейлисты для большинства радиостанций, встроенный таймер сна, будильник, избранные станции и пр.
В приложении представлены не только интернет радио России, но и такие страны как Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, а также интернет радиостанции Европы, Азии, Африки и Америки.
Для каждой станции приведена подробная информация, как например краткое описание и логотип, плейлист треков, список каналов и данные, указывающие, в каких городах и на какой частоте их можно найти в радиоэфире.
Ключевые особенности:
- плейлисты для большинства радиостанций
- таймер
- разнообразные радиостанции в выбранной географической зоне
- будильник
- поиск радиостанций по названию или по географическим данным
- избранные станции
- синхронизация ваших предпочтений с веб-версией
Любите слушать джаз, электронную музыку или релакс, а может классику или хиты 90х? На любой ваш вкус у нас найдется подходящая интернет радиостанция.
- Исправлены ошибки и улучшена производительность.
ProgTV – универсальное приложение для просмотра онлайн-каналов и прослушивание радио....
Онлайн радио - приложение для Android, с помощью которого можно слушать любимые радиостанции...
Бесплатное Android-приложение, с помощью которого можно свободно прослушивать все 54 FM...
СвоёRadio - настоящий музыкальный радио мир для Android, в котором можно выбрать любую...
Simple Radio – небольшая и простенькая программа для прослушивания онлайн-радио. В каталоге...
Ultimate Trance Radio - слушайте интернет-радио, транслирующее музыку в стиле Trance. Программа имеет...
Отзывы о программе Онлайн Радио Бокс
Admin
Отзывов о программе Онлайн Радио Бокс 1.5.287 пока нет, можете добавить...