Онлайн Радио Бокс для Android

Описание
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Оценка: 4.17/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.287 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 878 | Статистика
Размер:4,91 Мб
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Online Radio Box - бесплатное приложение, с помощью которого можно слушать радио онлайн. Присутствуют плейлисты для большинства радиостанций, встроенный таймер сна, будильник, избранные станции и пр.

В приложении представлены не только интернет радио России, но и такие страны как Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, а также интернет радиостанции Европы, Азии, Африки и Америки.

Для каждой станции приведена подробная информация, как например краткое описание и логотип, плейлист треков, список каналов и данные, указывающие, в каких городах и на какой частоте их можно найти в радиоэфире.

Ключевые особенности:

  • плейлисты для большинства радиостанций
  • таймер
  • разнообразные радиостанции в выбранной географической зоне
  • будильник
  • поиск радиостанций по названию или по географическим данным
  • избранные станции
  • синхронизация ваших предпочтений с веб-версией

Любите слушать джаз, электронную музыку или релакс, а может классику или хиты 90х? На любой ваш вкус у нас найдется подходящая интернет радиостанция.

Что нового в Онлайн Радио Бокс 1.5.287?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
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