Дневник тренировок и питания. Диета и фитнес для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Tikamori
|Категории:
|другое - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 431 | Статистика
|Размер:
|21,72 Мб
Дневник тренировок и питания. Диета и фитнес - приложение написано спортсменами для спортсменов. Вы устали от одинаковых спортивных приложений, перегруженных огромными базами ненужных вам продуктов и неподходящих для вас упражнений? Тогда вы пришли по адресу! Мы создали приложение, которое будет ориентировано именно на вас!
Приложение, которое вы сможете настроить лично под себя - гибкий открытый пользовательский интерфейс, возможность создания упражнений, индивидуальных тренировок, даже создание единиц измерения! База продуктов содержит исключительно здоровую и натуральную пищу, к тому же имеется возможность полной очистки базы для тех, кто предпочитает творить с чистого листа. Помощник спортсмена - ваш личный инструмент создания себя, и только вам решать, каким он будет!
Если вы хотите изменить образ жизни, накачать мышцы или сбросить лишний вес - все это легко сделать с помощью приложения! Оно поможет вам правильно питаться и контролировать вес. Также укрепить здоровье, увеличить выносливость и улучшить мышечный тонус.
Если у вас периодически возникает вопрос "почему я снова поправилась", то, вероятно, нужно посмотреть, что вы едите. С этим дневником питания у вас всегда будет возможность проверить, сколько калорий в день вы потребляете. Также вы сможете тонко настроить собственную диету.
Одно из главных правил бодибилдера гласит: “Каждый раз записывай результаты своей тренировки”. С приложением “Тело мечты” это можно сделать всего в несколько касаний! Ваш результат сохранится и его можно будет посмотреть в виде графика.
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Admin
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