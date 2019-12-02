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SoftEther VPN 4.31.9727 beta
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4.23 из 5, всего оценок - 27
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- Рейтинг программы - 4.23 из 5
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SoftEther VPN - надежный и простой в использовании инструмент для создания безопасной виртуальной частной сети VPN, основанной на клиент-серверной архитектуре. Присутствует поддержка популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3), AES 256-bit и RSA 4096-bit шифрование, высокая пропускная способность (1 Гбит/с), двойной стэк IPv4 / IPv6 и пр.
Приложение встраивает универсальный движок для создания удаленных подключений, а также соединений сайт-к-сайту, позволяя настраивать пользовательский топологии VPN. Поддерживает OpenVPN и VPN протоколу Microsoft на базе SSTP, позволяя пользователям клонировать настройки сервера для упрощения процесса миграции.
Основные возможности:
- Простота установки как удаленного доступа, так и межсетевого VPN.
- SSL-VPN Tunneling на HTTPS для обхода NAT и брандмауэров.
- Ethernet-мосты (L2) и IP-маршрутизация (L3) через VPN.
- Поддержка динамических DNS и протокола NAT Traversal.
- Шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit.
- Наличие дополнительных функций безопасности.
- Высокая пропускная способность (1 Гбит/с) и низкое потребление системных ресурсов.
- Поддержка Windows, Linux, Mac, Android, iPhone, iPad и Windows Mobile.
- Поддержка 6 популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3).
- Функция клонирования OpenVPN.
- Двойной стэк IPv4 / IPv6.
- VPN-сервер работает в Windows, Linux, FreeBSD, Solaris и Mac OS X.
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Отзывы о программе SoftEther VPN
пабгер про SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTM [24-07-2019]
а можете добавить турцыю в softezer VPN
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Роман про SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTM [16-07-2019]
пацаны ваще ребята умеете могёте четко внатуре классно
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Ghost про SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTM [21-04-2018]
Программа очень хорошая. Единственное хотелось бы сказать разработчикам сайта. У Вас ссылки не верные вместо сервера скачивается клиент, а вместо клиента сервер...
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