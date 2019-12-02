SoftEther VPN для Windows

SoftEther VPN 4.31.9727 beta

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Описание SoftEther VPN 4.31.9727 betaОписание   Скачать SoftEther VPN 4.31.9727 betaСКАЧАТЬ (50,99 Мб) Скриншоты SoftEther VPN 4.31.9727 betaСкриншоты (13)   Статистика SoftEther VPN 4.31.9727 betaСтатистика   Отзывы о SoftEther VPN 4.31.9727 betaОтзывы (3)  
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4.23 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.23 из 5
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SoftEther VPN - надежный и простой в использовании инструмент для создания безопасной виртуальной частной сети VPN, основанной на клиент-серверной архитектуре. Присутствует поддержка популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3), AES 256-bit и RSA 4096-bit шифрование, высокая пропускная способность (1 Гбит/с), двойной стэк IPv4 / IPv6 и пр.

Приложение встраивает универсальный движок для создания удаленных подключений, а также соединений сайт-к-сайту, позволяя настраивать пользовательский топологии VPN. Поддерживает OpenVPN и VPN протоколу Microsoft на базе SSTP, позволяя пользователям клонировать настройки сервера для упрощения процесса миграции.

Основные возможности:

  • Простота установки как удаленного доступа, так и межсетевого VPN.
  • SSL-VPN Tunneling на HTTPS для обхода NAT и брандмауэров.
  • Ethernet-мосты (L2) и IP-маршрутизация (L3) через VPN.
  • Поддержка динамических DNS и протокола NAT Traversal.
  • Шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit.
  • Наличие дополнительных функций безопасности.
  • Высокая пропускная способность (1 Гбит/с) и низкое потребление системных ресурсов.
  • Поддержка Windows, Linux, Mac, Android, iPhone, iPad и Windows Mobile.
  • Поддержка 6 популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3).
  • Функция клонирования OpenVPN.
  • Двойной стэк IPv4 / IPv6.
  • VPN-сервер работает в Windows, Linux, FreeBSD, Solaris и Mac OS X.
SoftEther VPN
SoftEther VPN
SoftEther VPN
SoftEther VPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)9 / 22 690
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе SoftEther VPN

пабгер про SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTM [24-07-2019]

а можете добавить турцыю в softezer VPN
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Роман про SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTM [16-07-2019]

пацаны ваще ребята умеете могёте четко внатуре классно
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Ghost про SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTM [21-04-2018]

Программа очень хорошая. Единственное хотелось бы сказать разработчикам сайта. У Вас ссылки не верные вместо сервера скачивается клиент, а вместо клиента сервер...
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