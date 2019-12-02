SoftEther VPN - надежный и простой в использовании инструмент для создания безопасной виртуальной частной сети VPN, основанной на клиент-серверной архитектуре. Присутствует поддержка популярных VPN протоколов (EtherIP, IPsec, L2TP, OpenVPN, MS-STTP и L2TPv3), AES 256-bit и RSA 4096-bit шифрование, высокая пропускная способность (1 Гбит/с), двойной стэк IPv4 / IPv6 и пр.

Приложение встраивает универсальный движок для создания удаленных подключений, а также соединений сайт-к-сайту, позволяя настраивать пользовательский топологии VPN. Поддерживает OpenVPN и VPN протоколу Microsoft на базе SSTP, позволяя пользователям клонировать настройки сервера для упрощения процесса миграции.

Основные возможности: