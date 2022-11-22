ThunderMaster - мощный инструмент оверклокера, благодаря которой можно существенно повысить производительность видеокарт GeForce GTX от компании Palit. Приложение использует технологию NVIDIA GPU Boost для мониторинга рабочих частот видеокарты, чтобы обеспечить максимальную производительность и безопасность работы системы в самых требовательных играх.

Кроме этого программа предлагает ряд функций для интеллектуального управления разгоном, как например разгон под выбранную температуру GPU, разгон под желаемое количество FPS, разблокированные настройки напряжения и пр. Также пользователь может в любой момент просматривать различные параметры видеокарты: частота GPU и памяти, скорость вращения вентиляторов и температура GPU.

Ключевые особенности: