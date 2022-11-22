ThunderMaster для Windows
|Оценка:
|3.30/5 голосов - 33
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Palit Microsystem
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 11 113 | Статистика
|Размер:
|8,96 Мб
ThunderMaster - мощный инструмент оверклокера, благодаря которой можно существенно повысить производительность видеокарт GeForce GTX от компании Palit. Приложение использует технологию NVIDIA GPU Boost для мониторинга рабочих частот видеокарты, чтобы обеспечить максимальную производительность и безопасность работы системы в самых требовательных играх.
Кроме этого программа предлагает ряд функций для интеллектуального управления разгоном, как например разгон под выбранную температуру GPU, разгон под желаемое количество FPS, разблокированные настройки напряжения и пр. Также пользователь может в любой момент просматривать различные параметры видеокарты: частота GPU и памяти, скорость вращения вентиляторов и температура GPU.
Ключевые особенности:
- Простота в использовании.
- Наличие функции быстрого сохранения BIOS видеокарты.
- Поддержка нескольких видеокарт.
- Поддержка нескольких языков.
- Возможность сохранения до пяти пользовательских профилей.
- Настройки управлением скоростью вращения вентиляторов.
- Управление частотой ядра GPU и памяти.
- Сохранение настроек под разные приложения.
- Управление LED подсветкой.
- Отображение текущих рабочих параметров и общей информации о видеокарте.
- Возможность сброса всех настроек до значения по умолчанию.
- Поддержка NVIDIA GPU Boost 2.0.
- Функция FPS Target и многое другое.
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