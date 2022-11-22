ThunderMaster для Windows

Описание
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Оценка: 3.30/5 голосов - 33
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):4 / 11 113 | Статистика
Размер:8,96 Мб
ThunderMaster скриншот № 1
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ThunderMaster скриншот № 3
ThunderMaster скриншот № 4

ThunderMaster - мощный инструмент оверклокера, благодаря которой можно существенно повысить производительность видеокарт GeForce GTX от компании Palit. Приложение использует технологию NVIDIA GPU Boost для мониторинга рабочих частот видеокарты, чтобы обеспечить максимальную производительность и безопасность работы системы в самых требовательных играх.

Кроме этого программа предлагает ряд функций для интеллектуального управления разгоном, как например разгон под выбранную температуру GPU, разгон под желаемое количество FPS, разблокированные настройки напряжения и пр. Также пользователь может в любой момент просматривать различные параметры видеокарты: частота GPU и памяти, скорость вращения вентиляторов и температура GPU.

Ключевые особенности:

  • Простота в использовании.
  • Наличие функции быстрого сохранения BIOS видеокарты.
  • Поддержка нескольких видеокарт.
  • Поддержка нескольких языков.
  • Возможность сохранения до пяти пользовательских профилей.
  • Настройки управлением скоростью вращения вентиляторов.
  • Управление частотой ядра GPU и памяти.
  • Сохранение настроек под разные приложения.
  • Управление LED подсветкой.
  • Отображение текущих рабочих параметров и общей информации о видеокарте.
  • Возможность сброса всех настроек до значения по умолчанию.
  • Поддержка NVIDIA GPU Boost 2.0.
  • Функция FPS Target и многое другое.
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