Avira Phantom VPN - обеспечивает безопасный и анонимный просмотр веб-страниц, а также защиту личных данных. Приложение скрывает ваш IP-адрес, защищает ваши персональные данные и обеспечивает безопасность вашего соединения во всех сетях.

Когда вы подключаетесь к Интернету через незащищенную сеть, например через точку доступа в общественном месте, злоумышленники могут следить за тем, что вы делаете и какими данными обмениваетесь с друзьями в социальных сетях, с интернет-магазинами и веб-сайтами банков. Avira Phantom VPN скрывает от злоумышленников эти данные.

Страны защищают свои границы, а иногда и свои границы в Интернете. Это значит, что некоторые новостные каналы, социальные сети, сервисы потокового видео недоступны в определенных регионах и странах. Avira Phantom VPN позволяет посещать эти веб-сайты, преодолевая границы.