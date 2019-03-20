DJ Audio Editor - простой в использовании аудио редактор, с помощью которого можно легко редактировать любимые треки.

Присутствует возможность обрабатывать треки, используя специальные фильтры, настраивать звук с помощью эквалайзера, создавать и сохранять собственные пресеты, вырезать фрагменты аудио, объединять и обрезать аудиофайлы, осуществлять запись аудио с различных входов, а также поддерживается работа со всеми популярными аудиоформатами.

Кроме этого имеется функция копирования музыки с аудио дисков и редактирования тегов аудио файлов.

Основные возможности: