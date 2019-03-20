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DJ Audio Editor 7.6
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DJ Audio Editor - простой в использовании аудио редактор, с помощью которого можно легко редактировать любимые треки.
Присутствует возможность обрабатывать треки, используя специальные фильтры, настраивать звук с помощью эквалайзера, создавать и сохранять собственные пресеты, вырезать фрагменты аудио, объединять и обрезать аудиофайлы, осуществлять запись аудио с различных входов, а также поддерживается работа со всеми популярными аудиоформатами.
Кроме этого имеется функция копирования музыки с аудио дисков и редактирования тегов аудио файлов.
Основные возможности:
- Мощный редактор аудиофайлов.
- Возможность сохранения в различные форматы аудио, включая MP3, WAV, OGG, WMA, M4A, AAC, AMR, MP2, RA, AC3, FLAC, MKA, AU, AIFF, M4B, M4R и пр.
- Наличие инструментов для вырезания, объединения, разделения, обрезания, удаления фрагментов и микширования аудиофайлов.
- Запись голоса, аудио и звука с любого источника (микрофон, различные сторонние приложения, радио и пр.).
- Возможность применять различные фильтры и эффекты.
- Поддержка широкого спектра медиафайлов, включая аудио и видео форматы.
- Извлечение и конвертирование музыки с аудио CD.
- Редактирование тегов и обновление информации о треке.
- Извлечение аудио дорожки из видео файлов с сохранением в разные форматы.
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