ZenMate VPN для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.4.320 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Португальский
Разработчик:
Категория:VPN
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 206 | Статистика
Размер:28.37 Мб
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ZenMate VPN - надежный и простой способ держать свою онлайн-жизнь в безопасности, наслаждаясь любимым контентом. Приложение автоматически активизируется, при выходе в интернет, и таким образом серфинг осуществляется через глобальную сеть защищенных серверов.

Программа шифрует весь трафик, защищая от шпионажа, предоставляет глобальную сеть прокси серверов, позволяя обходить разнообразные географические ограничения и наслаждаться интересным контентом, где бы вы ни находились.

Ключевые особенности:

  • Защита всего вашего трафика и шифрование IP.
  • Выбор из более 20 геолокаций по всему миру.
  • Пользуйтесь интернетом без ограничений на максимально возможных скоростях.
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Отзывы о программе ZenMate VPN

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