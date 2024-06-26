ZenMate VPN для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.4.320 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Португальский
|Разработчик:
|ZenGuard GmbH
|Категория:
|VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 206 | Статистика
|Размер:
|28.37 Мб
|СКАЧАТЬ
ZenMate VPN - надежный и простой способ держать свою онлайн-жизнь в безопасности, наслаждаясь любимым контентом. Приложение автоматически активизируется, при выходе в интернет, и таким образом серфинг осуществляется через глобальную сеть защищенных серверов.
Программа шифрует весь трафик, защищая от шпионажа, предоставляет глобальную сеть прокси серверов, позволяя обходить разнообразные географические ограничения и наслаждаться интересным контентом, где бы вы ни находились.
Ключевые особенности:
- Защита всего вашего трафика и шифрование IP.
- Выбор из более 20 геолокаций по всему миру.
- Пользуйтесь интернетом без ограничений на максимально возможных скоростях.
- ZenMate плагин для браузеров Chrome, Opera, Firefox
- ZenMate VPN для Windows
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Отзывы о программе ZenMate VPN
Admin
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