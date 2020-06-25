Huawei HiSuite для Windows

Huawei HiSuite 10.0.1.100

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Описание Huawei HiSuite 10.0.1.100Описание   Скачать Huawei HiSuite 10.0.1.100СКАЧАТЬ (36,25 Мб) Скриншоты Huawei HiSuite 10.0.1.100Скриншоты (3)   Статистика Huawei HiSuite 10.0.1.100Статистика   Отзывы о Huawei HiSuite 10.0.1.100Отзывы (0)  
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Huawei HiSuite - интеллектуальный менеджер для управления данными и программным обеспечением на смартфонах Huawei и Honor.

С помощью приложения можно управлять контактами, сообщениями, фотографиями, видео, приложениями и другими данными, создавать резервные копии смартфона и восстанавливать данные при необходимости, обновлять ПО вашего смартфона до последней версии и пр.

Ключевые особенности Huawei HiSuite:

  • Быстрая проверка, установка и удаление приложений.
  • Обновление приложений в режиме онлайн одним щелчком мыши.
  • Создание скриншотов.
  • Создание резервной копии данных смартфона на ПК: контактов, сообщений, приложений, музыки, истории вызовов, электронной почты и календаря.
  • Перенос резервной копии данных на устройства.
  • Отправка и получение сообщений на ПК.
  • Управление сообщениями и их экспорт на ПК.
  • Массовая рассылка текстовых сообщений.
  • Удаление контактов.
  • Импорт и экспорт контактов.
  • Управление группами контактов.
  • Поддержка нескольких режимов просмотра видео.
  • Импорт и экспорт видео.
  • Поддержка нескольких режимов просмотра изображений.
  • Импорт и экспорт изображений.
  • Установка изображений в качестве обоев устройства.
  • Восстановление заводских настроек устройства при сбое системы или невозможности включения.
  • Синхронизация контактов и календаря между Outlook и устройствами.
  • Обновление или понижение версии ПО.
  • Управление файлами во внутренней памяти и на SD-картах.
  • Экспорт файлов на ПК.
  • Импорт файлов на смартфон.
Huawei HiSuite
Huawei HiSuite
Huawei HiSuite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
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Отзывы о программе Huawei HiSuite

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