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eFootball PES 2020 для Android

eFootball PES 2020 4.2.0 для Android

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Описание eFootball PES 2020 4.2.0 для AndroidОписание   Скачать eFootball PES 2020 4.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (94,22 Мб) Скриншоты eFootball PES 2020 4.2.0 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика eFootball PES 2020 4.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о eFootball PES 2020 4.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER – легендарные футболисты, самые популярные футбольные клубы, качественная анимация и графика. Эти характеристики полностью подходят к обновленной версии популярного футбольного симулятора.

Полностью контролируйте движения игроков с помощью классического (виртуальный джойстик на экране) или продвинутого (свайпы и тапы по дисплею) способов.

Приобретайте игроков с помощью скаутов, через агентов или скаутский аукцион, выбирайте только лучших игроков для своей тактики. Каждый игрок уникален и с каждым матчем их опыт растет. Управляйте игроками непосредственно на поле или примеряйте роль футбольного менеджера и наблюдайте за игрой со стороны.

Привлекайте в свою команду футбольных звезд из лучших команд в Европе, Южной Америке и Азии. Приготовьтесь сыграть вместе или против таких звезд, как Л. Месси, Л. Суарес, Иньеста, Пике, Дембеле и др. Участвуйте в турнире «Лиги чемпионов» и бросайте вызов лучшим командам Европы.

eFootball PES 2020
eFootball PES 2020
eFootball PES 2020
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 183
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе eFootball PES 2020

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