eFootball PES 2020

Football Penalty 1.93 для Android
Бесплатное Android-приложение, в котором игрок по очереди выступает в качестве нападающего и вратаря, тренируясь пробивать (и отражать) пенальти. Можно выбрать
PingPong Lite 5.1.0 для Android
PingPong Lite - пинг-понг для Android-смартфонов. Три уровня сложности, полноэкранный режим, удобное управление, красивая графика
Skeet Shooting 1.21 для Android
Skeet Shooting - в этой игре вы должны стрелять по вылетающим мишеням. Игра ведется в четырех локациях, имеется три уровня сложности. Играть можно одному в
8 Ball Pool 4.6.2 для Android
8 Ball Pool – симулятор бильярда предложит бросить вызов соперникам со всего мира. Во время тренировок освойте основные принципы игр и играйте с друзьями или другим
Pool Break Lite 2.7.2 для Android
Pool Break Lite – коллекция игр, включающая несколько разновидностей 3D пула, биллиарда, снукера и других популярных настольных игр. Красочная графика, реалистичная
SkeetShoot 2.0 для Android
SkeetShoot - эмулятор стендовой стрельбы. Как только вы дадите старт, через равные промежутки времени будут вылетать по две мишени, которые нужно поразить из ружья