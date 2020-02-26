AlarmMon для Android

AlarmMon 8.6.9.js для Android

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Описание AlarmMon 8.6.9.js для AndroidОписание   Скачать AlarmMon 8.6.9.js для AndroidСКАЧАТЬ (13,17 Мб) Скриншоты AlarmMon 8.6.9.js для AndroidСкриншоты (8)   Статистика AlarmMon 8.6.9.js для AndroidСтатистика   Отзывы о AlarmMon 8.6.9.js для AndroidОтзывы (0)  
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AlarmMon - бесплатный будильник, который не даст проспать. В зависимости от предпочтений пользователя, можно начинать утро с сигнала тревоги, музыки любимой группы, тихого сигнала, игрового будильника, видео- или голосового сигнала - все эти возможности есть в данном приложении. Можно изменять типы будильников, менять темы оформления, включать/выключать напоминания и оповещения и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Различные типы будильников.
  • Возможность изменять темы оформления.
  • Ежедневные напоминания и оповещения.
  • Режим будильника для наушников.
  • Постепенное увеличение звука.
  • Возможность синхронизации списка будильников.
  • Наличие игровых будильников и многое другое.
Что нового в AlarmMon 8.6.9.js для Android?
  • Исправление ошибок.
AlarmMon
AlarmMon
AlarmMon
AlarmMon
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 397
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе AlarmMon

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