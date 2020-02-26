Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии, PDF-файлы и многие другие. Сохраненная информация будет доступна для всех

Деловой календарь для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует возможность легко переключаться между нужными календарями, быстро просматривать запланированных

Google Часы 6.2.1 для Android

В простом и удобном интерфейсе данных часов вы найдете все необходимые функции. Таймер, секундомер и, конечно же, будильники пользователи могут запускать с девайса

Кукушка 1.0 для Android

Кукушка - простое и удобное приложение, которое напомнит вам о том, что вы должны сделать. Подобно кукушке, приложение будет подавать сигналы через заданный

Microsoft To-Do 1.21.46 для Android

Неплохой менеджер задач от Microsoft, который поможет вам спланировать день. Присутствуют темы оформления для списков, имеется функция импорта существующих списков и