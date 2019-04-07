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5 Desktop wallpaper manager - небольшая программа для управления фоновыми изображениями на рабочем столе. Иногда хочется чтобы изображение на рабочем столе менялось случайно, а иногда чтобы оно отображало настроение, или например погоду за окном, или соответствовало какой-то теме. Вот только к сожалению на поиск чего то интересного уходит очень много времени, особенно на работе его не так уж и много. Тут-то и возникла идея продукта, который сократил бы время на поиск и установку изображений на рабочий стол. Основные возможности программы: Сервис имеет базу различных изображений (более 190 000), собранных по темам;

Установка изображения на рабочий стол в два клика. Для этого достаточно кликнуть по понравившемуся Вам изображению, и в появившемся окне нажать кнопку «Установить изображение на рабочий стол». Так же можно менять изображения случайным образом. Данная опция имеет свои дополнительные настройки;

Для версий Windows 8 – 10 реализована возможность установки разных изображений на разные мониторы, Вам достаточно всего лишь указать на какой монитор Вы хотите выполнить установку изображения;

Для поиска изображений по тэгам достаточно ввести тег в выделенном поле и нажать «enter», система тут же отберет изображения с указанным Вами тегом. Для удаления тегов достаточно по нему кликнуть.Так же теги можно выбирать с изображений, что бы можно было найти похожие. Для этого нужно кликнуть по тексту под изображением. Что нового в Desktop Wallpaper Manager 2.0.0?

Исправлены ошибки в графическом представлении, с расползающимся текстом

Исправлена ошибка с обновлением изображений на двух мониторах, как в ручном режиме, так и автоматически

Исправлена ошибка планировщика смены изображений на рабочем столе;

Доработан графический интерфейс программ

Добавлена возможность просмотра случайных изображений в выбранном разделе

Реализована история просмотров

Доработано меню настроек приложения