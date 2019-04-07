Desktop Wallpaper Manager для Windows

Desktop Wallpaper Manager 2.0.0

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Описание Desktop Wallpaper Manager 2.0.0Описание   Скачать Desktop Wallpaper Manager 2.0.0СКАЧАТЬ (51,12 Мб) Скриншоты Desktop Wallpaper Manager 2.0.0Скриншоты (5)   Статистика Desktop Wallpaper Manager 2.0.0Статистика   Отзывы о Desktop Wallpaper Manager 2.0.0Отзывы (4)  
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4.49 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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Desktop wallpaper manager - небольшая программа для управления фоновыми изображениями на рабочем столе. Иногда хочется чтобы изображение на рабочем столе менялось случайно, а иногда чтобы оно отображало настроение, или например погоду за окном, или соответствовало какой-то теме.

Вот только к сожалению на поиск чего то интересного уходит очень много времени, особенно на работе его не так уж и много. Тут-то и возникла идея продукта, который сократил бы время на поиск и установку изображений на рабочий стол.

Основные возможности программы:

  • Сервис имеет базу различных изображений (более 190 000), собранных по темам;
  • Установка изображения на рабочий стол в два клика. Для этого достаточно кликнуть по понравившемуся Вам изображению, и в появившемся окне нажать кнопку «Установить изображение на рабочий стол». Так же можно менять изображения случайным образом. Данная опция имеет свои дополнительные настройки;
  • Для версий Windows 8 – 10 реализована возможность установки разных изображений на разные мониторы, Вам достаточно всего лишь указать на какой монитор Вы хотите выполнить установку изображения;
  • Для поиска изображений по тэгам достаточно ввести тег в выделенном поле и нажать «enter», система тут же отберет изображения с указанным Вами тегом. Для удаления тегов достаточно по нему кликнуть.Так же теги можно выбирать с изображений, что бы можно было найти похожие. Для этого нужно кликнуть по тексту под изображением.
Что нового в Desktop Wallpaper Manager 2.0.0?
  • Исправлены ошибки в графическом представлении, с расползающимся текстом
  • Исправлена ошибка с обновлением изображений на двух мониторах, как в ручном режиме, так и автоматически
  • Исправлена ошибка планировщика смены изображений на рабочем столе;
  • Доработан графический интерфейс программ
  • Добавлена возможность просмотра случайных изображений в выбранном разделе
  • Реализована история просмотров
  • Доработано меню настроек приложения
Desktop Wallpaper Manager
Desktop Wallpaper Manager
Desktop Wallpaper Manager
Desktop Wallpaper Manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 3 272
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства - Обои, темы, оболочки
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Отзывы о программе Desktop Wallpaper Manager

Mark про Desktop Wallpaper Manager 1.0.1.0 [22-01-2019]

Хорошая разработка! Хотя есть мелкие недочеты, но в целом неплохо! Отличная фишка, это возможность установки разных изображений на 2 монитора!!! Ждем новых версий)))
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Михаил про Desktop Wallpaper Manager 1.0.1.0 [18-01-2019]

Отличная прога!!! Всем рекомендую!!!
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Алексей про Desktop Wallpaper Manager 1.0.1.0 [25-07-2018]

Очень интересная программа, избавляет от лазанья по сайтам в поисках интересных изображений! Рекомендую!!!
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andrw про Desktop Wallpaper Manager 1.0.1.0 [18-07-2018]

Давно не хватало такой софтины, надоело лазить по сайтам в поисках интересных картинок! Все в одном, отличная программа!!!
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