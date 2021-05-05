CATS: Crash Arena Turbo Stars для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.35.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ZeptoLab
|Категория:
|Онлайн клиенты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 736 | Статистика
|Размер:
|133,67 Мб
|СКАЧАТЬ
CATS: Crash Arena Turbo Stars - стильный и крутой конструктор боевых машин для Android-смартфонов и планшетов. Присоединяйся к более чем 50 миллионам игроков со всего мира и стань звездой Арены!
Объединяйтесь в могущественные банды, участвуйте в битвах банд, чтобы выйграть совершенно новые оружия и используйте их для создания непобедимого боевого робота. Заставь оппонентов почувствовать свою силу!
Особенности игры:
- Построй боевого робота из подручных средств и улучшай его сотнями новых деталей, чтобы создать непобедимую машину смерти.
- Окажись в роли злобного уличного кота и сражайся с другими игроками в увлекательных мультиплеерных сражениях!
- Открой сотни различных корпусов, пушек и гаджетов для своей машины. Обхитри противников с помощью своего уникального дизайна!
- Создай могущественную банду и повелевай дорогами! Участвуй в битвах банд, чтобы получить уникальные запчасти. Заведи новых друзей и делись секретами в общем чате банды.
- Сражайся против реальных игроков со всего мира за первое место в Мировом Чемпионате.
- Делай ставки на сильнейшие машины и делись лучшими боями.
- В этом обновлении неуемные КОТженеры приложили лапы к починке многих багов и введению технических улучшений.
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Отзывы о программе CATS: Crash Arena Turbo Stars
Admin
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