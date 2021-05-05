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CATS: Crash Arena Turbo Stars для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.35.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Онлайн клиенты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 736 | Статистика
Размер:133,67 Мб
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CATS: Crash Arena Turbo Stars - стильный и крутой конструктор боевых машин для Android-смартфонов и планшетов. Присоединяйся к более чем 50 миллионам игроков со всего мира и стань звездой Арены!

Объединяйтесь в могущественные банды, участвуйте в битвах банд, чтобы выйграть совершенно новые оружия и используйте их для создания непобедимого боевого робота. Заставь оппонентов почувствовать свою силу!

Особенности игры:

  • Построй боевого робота из подручных средств и улучшай его сотнями новых деталей, чтобы создать непобедимую машину смерти.
  • Окажись в роли злобного уличного кота и сражайся с другими игроками в увлекательных мультиплеерных сражениях!
  • Открой сотни различных корпусов, пушек и гаджетов для своей машины. Обхитри противников с помощью своего уникального дизайна!
  • Создай могущественную банду и повелевай дорогами! Участвуй в битвах банд, чтобы получить уникальные запчасти. Заведи новых друзей и делись секретами в общем чате банды.
  • Сражайся против реальных игроков со всего мира за первое место в Мировом Чемпионате.
  • Делай ставки на сильнейшие машины и делись лучшими боями.
Что нового в CATS: Crash Arena Turbo Stars 2.35.1?
  • В этом обновлении неуемные КОТженеры приложили лапы к починке многих багов и введению технических улучшений.
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