CATS: Crash Arena Turbo Stars - стильный и крутой конструктор боевых машин для Android-смартфонов и планшетов. Присоединяйся к более чем 50 миллионам игроков со всего мира и стань звездой Арены!

Объединяйтесь в могущественные банды, участвуйте в битвах банд, чтобы выйграть совершенно новые оружия и используйте их для создания непобедимого боевого робота. Заставь оппонентов почувствовать свою силу!

Особенности игры: