Alien Hive для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.14 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 821 | Статистика
Размер:67,45 Мб
Alien Hive скриншот № 2
Alien Hive скриншот № 3
Alien Hive скриншот № 4

Alien Hive - история о взращивании инопланетян, в которой игроку необходимо по принципу пятнашек перемещать похожие плитки пазла. Инопланетные малыши вылупятся из трех близлежащих зародышей, после чего надо помочь им дорасти до Верховных Инопланетян.

Присутствует возможность использовать ресурсные плитки модернизации, благодаря которым игрок может больше контролировать ситуацию на игровом поле и построить мощнейший инопланетный улей. Также следует избегать Гадких Ботов, которые блокируют перемещение ближайших к ним плиток (можно использовать специальные усилители для уничтожения этих тварей).

По мере продвижения ты для себя откроешь тайну скрытых инопланетян… и покоришь всю Красную Планету!

Основные возможности:

  • Игра-пятнашки об эволюции инопланетян: гибрид жанра "три в линию" и перемещения плиток пазла.
  • Совмещай плитки: приобретай ресурсы, расти новые виды инопланетян, уничтожай Гадких Ботов.
  • Отличная графика пастельных тонов и спокойное музыкальное сопровождение.
  • Развивай инопланетное общество: собери и высвободи десятки Верховных Инопланетян.
  • Дополнительный Скоростной Блиц Режим.
  • Достижения и Доски Почета.
  • Автосохранение прогресса игры.
  • Возможность делиться Успехом и Высшими Баллами на Facebook.
  • Больше тысячи комбинаций Усиления.
  • Повышай уровень Верховных Инопланетян.
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