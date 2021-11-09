Cleaner для Windows
|Оценка:
|4.84/5 голосов - 34
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Николай Листаренко
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|24 / 6 254 | Статистика
|Размер:
|1,36 Мб
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Cleaner - бесплатная программа, которая предназначена для того, что бы при нажатии кнопки "Очистить", или выключении компьютера, не оставалось никаких следов действий пользователя компьютера.
Возможности утилиты:
- Удаление истории недавно открывавшихся документов.
- Удаление истории и кэш файлов Интернет браузеров.
- Удаление журнала событий Windows.
- Удаление истории набранных адресов в WEB брайзерах.
- Удаление из меню "Пуск"-"Выполнить" и др.
- Очистка может выполняться как в ручном режиме, так и по выключении компьютера.
- С помощью данной программы можно так же выполнять поиск в реестре и удаление ненужных данных.
- Исправлены ошибки в модуле поиска в реестре.
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Отзывы о программе Cleaner
Станислав про Cleaner 1.3.4.1 [17-10-2021]
Какой пароль
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Admin в ответ Станислав про Cleaner 1.3.4.1 [27-10-2021]
Пароли на архивы в примечании внутри архивов: soft_password
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August83 про Cleaner 1.2.0.79 [07-03-2020]