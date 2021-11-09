Cleaner для Windows

Описание
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Оценка: 4.84/5 голосов - 34
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):24 / 6 254 | Статистика
Размер:1,36 Мб
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Cleaner скриншот № 1

Cleaner - бесплатная программа, которая предназначена для того, что бы при нажатии кнопки "Очистить", или выключении компьютера, не оставалось никаких следов действий пользователя компьютера.

Возможности утилиты:

  • Удаление истории недавно открывавшихся документов.
  • Удаление истории и кэш файлов Интернет браузеров.
  • Удаление журнала событий Windows.
  • Удаление истории набранных адресов в WEB брайзерах.
  • Удаление из меню "Пуск"-"Выполнить" и др.
  • Очистка может выполняться как в ручном режиме, так и по выключении компьютера.
  • С помощью данной программы можно так же выполнять поиск в реестре и удаление ненужных данных.
Что нового в Cleaner 1.3.4.2?
  • Исправлены ошибки в модуле поиска в реестре.
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Отзывы о программе Cleaner

Станислав про Cleaner 1.3.4.1 [17-10-2021]

Какой пароль
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Admin в ответ Станислав про Cleaner 1.3.4.1 [27-10-2021]

Пароли на архивы в примечании внутри архивов: soft_password
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Peak_power про Cleaner 1.3.3.2 [19-09-2020]

Без наворотов. - То что надо!
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August83 про Cleaner 1.2.0.79 [07-03-2020]

Простая программа без настроек. Нажал и всё!
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