XPlayer — профессиональный инструмент для воспроизведения видео, который поддерживает все форматы видео и воспроизводит с высокой четкостью видеофайлы в формате 5K/Ultra HD. Кроме этого видеоплеер также защищает ваши личные видеофайлы от удаления или просмотра, если вашим устройством пользуются другие люди.
Основные возможности:
Поддержка всех форматов видео, в том числе MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS и т. д.
Ultra HD-видеоплеер, поддержка формата 4K.
Аппаратное ускорение.
Безопасное хранение видеороликов в личной папке.
Поддержка субтитров и пр.
Синхронизация субтитров и аудио.
Автоматическое распознавание всех видеофайлов на вашем устройстве и SD-карте.
Удобное управление и публикация видео.
Удобное управление громкостью звука, яркостью и ходом воспроизведения.
Множество режимов воспроизведения: автоповорот, соотношение сторон, блокировка экрана и т. д.
HD-видеоплеер для планшетов и телефонов на базе Android.