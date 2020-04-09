XPlayer для Android

XPlayer 2.1.7.1 для Android

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Описание XPlayer 2.1.7.1 для AndroidОписание   Скачать XPlayer 2.1.7.1 для AndroidСКАЧАТЬ (13,63 Мб) Скриншоты XPlayer 2.1.7.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика XPlayer 2.1.7.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о XPlayer 2.1.7.1 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
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XPlayer — профессиональный инструмент для воспроизведения видео, который поддерживает все форматы видео и воспроизводит с высокой четкостью видеофайлы в формате 5K/Ultra HD. Кроме этого видеоплеер также защищает ваши личные видеофайлы от удаления или просмотра, если вашим устройством пользуются другие люди.

Основные возможности:

  • Поддержка всех форматов видео, в том числе MKV, MP4, M4V, AVI, MOV, 3GP, FLV, WMV, RMVB, TS и т. д.
  • Ultra HD-видеоплеер, поддержка формата 4K.
  • Аппаратное ускорение.
  • Безопасное хранение видеороликов в личной папке.
  • Поддержка субтитров и пр.
  • Синхронизация субтитров и аудио.
  • Автоматическое распознавание всех видеофайлов на вашем устройстве и SD-карте.
  • Удобное управление и публикация видео.
  • Удобное управление громкостью звука, яркостью и ходом воспроизведения.
  • Множество режимов воспроизведения: автоповорот, соотношение сторон, блокировка экрана и т. д.
  • HD-видеоплеер для планшетов и телефонов на базе Android.
XPlayer
XPlayer
XPlayer
XPlayer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 777
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе XPlayer

Admin

Отзывов о программе XPlayer 2.1.7.1 для Android пока нет, можете добавить...

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