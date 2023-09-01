Pocket Code для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:23,31 Мб
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Pocket Code - уникальное приложение, которое открывает перед вами мир программирования и творчества. С его помощью вы сможете создавать собственные игры, анимации, интерактивные произведения искусства, музыкальные клипы и другие приложения прямо на своем телефоне или планшете.

Основные возможности приложения Pocket Code:

  • Визуальное программирование: Используйте интуитивный визуальный интерфейс для создания скриптов и настроек для вашего проекта.
  • Библиотека ресурсов: Выбирайте фоны, музыку и другие элементы из обширной библиотеки ресурсов.
  • Дополнительные инструменты: Расширьте возможности вашего проекта, добавив элементы с помощью дополнения Pocket Paint.
  • Обучение программированию: Pocket Code помогает вам научиться программировать, предоставляя инструменты для творчества.

Pocket Code позволяет создавать разнообразные проекты, будь то развлекательные игры или образовательные приложения. Это идеальное приложение для тех, кто хочет научиться программированию, начиная с простых шагов и постепенно углубляясь в мир программирования.

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