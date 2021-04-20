Pydroid 3 для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.01 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Программирование
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:49,69 Мб
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Pydroid 3 - простая в использовании и мощная мобильная образовательная IDE для Python 3. Присутствует прогнозирование кода, автоматическое отступление и анализ кода в реальном времени, как в любой полноценной IDE, имеется расширенная клавиатурная панель со всеми символами, подсветка синтаксиса, вкладки, навигация по коду, возможность быстро поделиться своим кодом на Pastebin.

Особенности редактора Pydroid 3:

  • Автономный интерпретатор Python 3.8.
  • Менеджер пакетов Pip и пользовательский репозиторий для готовых пакетов, таких как numpy, scipy, matplotlib, scikit-learn и jupyter.
  • Доступен OpenCV, TensorFlow и PyTorch.
  • Примеры доступны из коробки для более быстрого обучения.
  • Полная поддержка Tkinter для GUI.
  • Полнофункциональный эмулятор терминала с поддержкой readline.
  • Встроенный компилятор C, C ++ и даже Fortran.
  • Поддержка Cython.
  • Отладчик PDB с контрольными точками и часами.
  • Графическая библиотека Kivy с новым бэкэндом SDL2.
  • Поддержка PyQt5 доступна в репозитории Quick Install вместе с поддержкой PyQt5 matplotlib без дополнительного кода.
  • Поддержка Matplotlib Kivy доступна в Quick Install.
  • Поддержка Pygame 2.
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