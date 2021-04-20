Pydroid 3 - простая в использовании и мощная мобильная образовательная IDE для Python 3. Присутствует прогнозирование кода, автоматическое отступление и анализ кода в реальном времени, как в любой полноценной IDE, имеется расширенная клавиатурная панель со всеми символами, подсветка синтаксиса, вкладки, навигация по коду, возможность быстро поделиться своим кодом на Pastebin.

Особенности редактора Pydroid 3: