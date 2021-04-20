Pydroid 3 для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.01 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|IIEC
|Категория:
|Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|49,69 Мб
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Pydroid 3 - простая в использовании и мощная мобильная образовательная IDE для Python 3. Присутствует прогнозирование кода, автоматическое отступление и анализ кода в реальном времени, как в любой полноценной IDE, имеется расширенная клавиатурная панель со всеми символами, подсветка синтаксиса, вкладки, навигация по коду, возможность быстро поделиться своим кодом на Pastebin.
Особенности редактора Pydroid 3:
- Автономный интерпретатор Python 3.8.
- Менеджер пакетов Pip и пользовательский репозиторий для готовых пакетов, таких как numpy, scipy, matplotlib, scikit-learn и jupyter.
- Доступен OpenCV, TensorFlow и PyTorch.
- Примеры доступны из коробки для более быстрого обучения.
- Полная поддержка Tkinter для GUI.
- Полнофункциональный эмулятор терминала с поддержкой readline.
- Встроенный компилятор C, C ++ и даже Fortran.
- Поддержка Cython.
- Отладчик PDB с контрольными точками и часами.
- Графическая библиотека Kivy с новым бэкэндом SDL2.
- Поддержка PyQt5 доступна в репозитории Quick Install вместе с поддержкой PyQt5 matplotlib без дополнительного кода.
- Поддержка Matplotlib Kivy доступна в Quick Install.
- Поддержка Pygame 2.
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Отзывы о программе Pydroid 3
Admin
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