PicsArt Color для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PicsArt
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 889 | Статистика
|Размер:
|16,77 Мб
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PicsArt Color - отличное приложение, которое предлагает полный набор для рисования с огромной функциональностью как для новичков, так и для профи. Доступны такие функции, как слой на слое, палитра цветов для всевозможных комбинаций цветов, полностью настраиваемые кисти, уникальная функция симметричного рисования и удивительная текстурная кисть.
Подпиши только что сделанное селфи, рисуй захватывающие фантазийные миры или просто раскрась изображение! Интуитивно-понятный интерфейс лишь способствует тому, что ты будешь больше рисовать что-то потрясающее, чем долго что-то искать.
Основные возможности:
- Симметричное рисование с вращающейся осью
- Текстурная кисть - рисуй не только цветом, но и текстурой!
- Узоры и Заливка цветом
- Полная библиотека настраиваемых кистей
- Цветовое колесо и Миксер для подбора любых желаемых цветов
- Многослойность
- Режимы наложения
- Инструмент "Текст", позволяющий рисовать и стирать текстом
- Автовосстановление рисунков.
- Благодаря техническим совершенствам линии, кисть стала еще более гладкой.
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Отзывы о программе PicsArt Color
Admin
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