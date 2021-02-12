PicsArt Color для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 889 | Статистика
Размер:16,77 Мб
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PicsArt Color - отличное приложение, которое предлагает полный набор для рисования с огромной функциональностью как для новичков, так и для профи. Доступны такие функции, как слой на слое, палитра цветов для всевозможных комбинаций цветов, полностью настраиваемые кисти, уникальная функция симметричного рисования и удивительная текстурная кисть.

Подпиши только что сделанное селфи, рисуй захватывающие фантазийные миры или просто раскрась изображение! Интуитивно-понятный интерфейс лишь способствует тому, что ты будешь больше рисовать что-то потрясающее, чем долго что-то искать.

Основные возможности:

  • Симметричное рисование с вращающейся осью
  • Текстурная кисть - рисуй не только цветом, но и текстурой!
  • Узоры и Заливка цветом
  • Полная библиотека настраиваемых кистей
  • Цветовое колесо и Миксер для подбора любых желаемых цветов
  • Многослойность
  • Режимы наложения
  • Инструмент "Текст", позволяющий рисовать и стирать текстом
  • Автовосстановление рисунков.
Что нового в PicsArt Color 2.8.3?
  • Благодаря техническим совершенствам линии, кисть стала еще более гладкой.
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