Boomerang - бесплатное Android-приложение от разработчиков Instagram, которое позволяет запечатлеть забавные и неожиданные моменты из жизни, создать из них миниролик, автоматически прокручивающийся вперед и назад, а затем поделиться своим творением с друзьями в Instagram или на Facebook.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно найти какой-то движущийся объект, навести на него камеру своего мобильного устройства и нажать одну единственную кнопку - Boomerang сделает десять последовательных снимков и создаст из них минивидео. Результат можно сохранить или отправить друзьям.

Ключевые особенности Boomerang: