Boomerang для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Фото - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 051 | Статистика
Размер:10,98 Мб
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Boomerang скриншот № 1
Boomerang скриншот № 2
Boomerang скриншот № 3

Boomerang -  бесплатное Android-приложение от разработчиков Instagram, которое позволяет запечатлеть забавные и неожиданные моменты из жизни, создать из них миниролик, автоматически прокручивающийся вперед и назад, а затем поделиться своим творением с друзьями в Instagram или на Facebook.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно найти какой-то движущийся объект, навести на него камеру своего мобильного устройства и нажать одну единственную кнопку - Boomerang сделает десять последовательных снимков и создаст из них минивидео. Результат можно сохранить или отправить друзьям.

Ключевые особенности Boomerang:

  • Поддержка фронтальной и основной камеры мобильного устройства.
  • Простота использования приложения.
  • Приложение делает 10 фото подряд и создает из них ускоренное видео, которое автоматически воспроизводится вперед и назад.
  • Возможность делиться своими видео в Instagram и на Facebook.
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