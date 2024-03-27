Boomerang для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категории:
|Фото - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 051 | Статистика
|Размер:
|10,98 Мб
|СКАЧАТЬ
Boomerang - бесплатное Android-приложение от разработчиков Instagram, которое позволяет запечатлеть забавные и неожиданные моменты из жизни, создать из них миниролик, автоматически прокручивающийся вперед и назад, а затем поделиться своим творением с друзьями в Instagram или на Facebook.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно найти какой-то движущийся объект, навести на него камеру своего мобильного устройства и нажать одну единственную кнопку - Boomerang сделает десять последовательных снимков и создаст из них минивидео. Результат можно сохранить или отправить друзьям.
Ключевые особенности Boomerang:
- Поддержка фронтальной и основной камеры мобильного устройства.
- Простота использования приложения.
- Приложение делает 10 фото подряд и создает из них ускоренное видео, которое автоматически воспроизводится вперед и назад.
- Возможность делиться своими видео в Instagram и на Facebook.
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