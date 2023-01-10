My Sketchbook для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:140,27 Мб
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My Sketchbook - это простое и удобное приложение для рисования с дружественным интерфейсом и множеством упражнений для эскизов на выбор, цель которого - помочь пользователям научиться рисовать, предоставляя шаблоны и пошаговые инструкции.

Эскизный рисунок - это форма рисования, которая выполняется быстро и с минимальной детализацией, используя гибкие, выразительные линии для передачи сути предмета. Эскизные рисунки часто выполняются в качестве предварительных шагов для более законченных произведений искусства, простых картин или портретов.

Приложение имеет интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс с галереей проектов в качестве главного окна, где можно создать новый проект, дать ему название и выбрать тип проекта. К ним относятся "Уроки", "Коллекция книг-раскрасок" и "Свободное рисование", а их названия должны дать вам представление о стиле каждой категории.

Нажмите "Уроки", чтобы отобразить список со всевозможными упражнениями для рисования: от рисования птиц и цветов до рисования животных и людей. В разделе Коллекция книг-раскрасок представлены более сложные рисунки, а в разделе Свободный рисунок вы можете потренировать свои навыки создания набросков.

В нижней части экрана находятся инструменты для рисования. Выберите, чтобы изменить цвет с помощью инструмента Color Picker, или отрегулируйте размер и непрозрачность пера для рисования.

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