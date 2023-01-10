My Sketchbook для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Daily Discovers LLC
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|140,27 Мб
My Sketchbook - это простое и удобное приложение для рисования с дружественным интерфейсом и множеством упражнений для эскизов на выбор, цель которого - помочь пользователям научиться рисовать, предоставляя шаблоны и пошаговые инструкции.
Эскизный рисунок - это форма рисования, которая выполняется быстро и с минимальной детализацией, используя гибкие, выразительные линии для передачи сути предмета. Эскизные рисунки часто выполняются в качестве предварительных шагов для более законченных произведений искусства, простых картин или портретов.
Приложение имеет интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс с галереей проектов в качестве главного окна, где можно создать новый проект, дать ему название и выбрать тип проекта. К ним относятся "Уроки", "Коллекция книг-раскрасок" и "Свободное рисование", а их названия должны дать вам представление о стиле каждой категории.
Нажмите "Уроки", чтобы отобразить список со всевозможными упражнениями для рисования: от рисования птиц и цветов до рисования животных и людей. В разделе Коллекция книг-раскрасок представлены более сложные рисунки, а в разделе Свободный рисунок вы можете потренировать свои навыки создания набросков.
В нижней части экрана находятся инструменты для рисования. Выберите, чтобы изменить цвет с помощью инструмента Color Picker, или отрегулируйте размер и непрозрачность пера для рисования.
Приложение, которое позволяет создавать персональные стикеры для WhatsApp на основе фото....
Программа для анимации текста и создания заставок для Instagram, Youtube, Snapchat и Tik Tok. Присутствует...
Бесплатное приложение для мобильных Android-девайсов, которое предназначено для рисования...
Полезное приложение для Android, благодаря которому можно легко создавать и публиковать...
Приложение, с помощью которого можно без проблем создать ваш персональный эмодзи....
Отличный инструмент для добавления надписей на любые изображения. Присутствует большой...
Отзывы о программе My Sketchbook
Admin
Отзывов о программе My Sketchbook 1.2.0 пока нет, можете добавить...