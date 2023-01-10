My Sketchbook - это простое и удобное приложение для рисования с дружественным интерфейсом и множеством упражнений для эскизов на выбор, цель которого - помочь пользователям научиться рисовать, предоставляя шаблоны и пошаговые инструкции.

Эскизный рисунок - это форма рисования, которая выполняется быстро и с минимальной детализацией, используя гибкие, выразительные линии для передачи сути предмета. Эскизные рисунки часто выполняются в качестве предварительных шагов для более законченных произведений искусства, простых картин или портретов.

Приложение имеет интуитивно понятный и простой в использовании интерфейс с галереей проектов в качестве главного окна, где можно создать новый проект, дать ему название и выбрать тип проекта. К ним относятся "Уроки", "Коллекция книг-раскрасок" и "Свободное рисование", а их названия должны дать вам представление о стиле каждой категории.

Нажмите "Уроки", чтобы отобразить список со всевозможными упражнениями для рисования: от рисования птиц и цветов до рисования животных и людей. В разделе Коллекция книг-раскрасок представлены более сложные рисунки, а в разделе Свободный рисунок вы можете потренировать свои навыки создания набросков.

В нижней части экрана находятся инструменты для рисования. Выберите, чтобы изменить цвет с помощью инструмента Color Picker, или отрегулируйте размер и непрозрачность пера для рисования.