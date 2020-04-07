Filmora для Windows

Filmora 9.4.1.4

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Описание Filmora 9.4.1.4Описание   Скачать Filmora 9.4.1.4СКАЧАТЬ (285,38 Мб) Скриншоты Filmora 9.4.1.4Скриншоты (7)   Статистика Filmora 9.4.1.4Статистика   Отзывы о Filmora 9.4.1.4Отзывы (1)  
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3.50 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Filmora – функциональный видеоредактор, который предоставляет пользователю полноценный набор инструментов для создания потрясающих видеороликов, с которыми сможет легко управиться даже новичок.

Поддерживается работа с видео файлами различных форматов, присутствует множество красочных эффектов, имеется возможность накладывать звуковой ряд на видео, соединять фотографии в видео коллажи, обрезать или соединять видео, добавлять различные надписи, оптимизировать видео и пр. Готовые проекты можно быстро загрузить на YouTube или записать их на DVD диски.

Основные возможности:

  • Вращение, правка, разделение, обрезка и объединение видеороликов.
  • Редактирование и экспорт видео различного разрешения (вплоть до 4К).
  • Импорт, редактирование и экспорт .GIF файлов.
  • Разнообразные фильтры и накладки.
  • Подвижные элементы.
  • Импорт фотографий и видеоклипов с Facebook или других соцмедиа платформ.
  • Функция "картинка в картинке".
  • Управление скоростью воспроизведения.
  • Замена лица.
  • Титры и текст.
  • Переходы и эффекты.
  • Разделение экрана.
  • Аудио микшер.
  • Поддержка хромакей.
  • Запись дубляжа.
  • Захват экрана.
  • Функция предварительного просмотра.
  • Несколько вариантов экспорта видеороликов (экспорт на различные устройства, загрузка на YouTube и запись на DVD-диск).
Filmora
Filmora
Filmora
Filmora
Статус программы Условно-бесплатная | Купить | Цена: 4200 руб.
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3 590
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

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Отзывы о программе Filmora

Богдан про Filmora 8.5.1 [30-10-2018]

Програма топ! Но у меня проблема когда я загружаю видео для монтирования, а потом хочу монтировать программа зависает и не роботает!
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