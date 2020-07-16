FilmoraGo для Android

FilmoraGo 3.1.4 для Android

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Описание FilmoraGo 3.1.4 для AndroidОписание   Скачать FilmoraGo 3.1.4 для AndroidСКАЧАТЬ (35,01 Мб) Скриншоты FilmoraGo 3.1.4 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика FilmoraGo 3.1.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о FilmoraGo 3.1.4 для AndroidОтзывы (0)  
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FilmoraGo - простой в использовании видеоредактор для Android, с помощью которого можно быстро и легко создавать эффектные фото и видео коллажи. Присутствует возможность импортировать фотографии и видеоролики из социальных сетей, как например Facebook и Instagram, просматривать клипы в реальном времени и пр.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать фото и видеозаписи из галереи, альбомов, соцсетей (Facebook или Instagram), затем указать понравившуюся тему, добавить любимую музыку, фильтры, заголовки и переходы. Результат можно сохранить в галерее, опубликовать в Instagram, Facebook, Vimeo, WhatsApp, YouTube или мгновенно отправить по электронной почте.

Основные возможности:

  • Импорт фотографий и видеороликов.
  • Просмотр клипов в реальном времени.
  • Поддержка импорта из социальных сетей, таких как Facebook и Instagram.
  • Потрясающие шаблоны и эффекты с сенсорными возможностями.
  • Множество стильных тем.
  • Добавляйте музыку из фонотеки лицензионных песен FilmoraGo.
  • Слушайте музыку из своего устройства.
  • Адаптация экспортируемых файлов к популярным форматам (Квадрат: самый популярный формат 1:1 для Instagram; Кино: классический формат 16:9 для YouTube).
  • Воспроизводите в обратном направлении: создайте обратное видео, которое выглядит как волшебный трюк.
  • Замедляйте и ускоряйте: создавайте множественное замедленное и быстрое движение в одном видео!
  • Переходы: классические переходы, такие как растворение, стирание, разделение, затвор и уменьшение для плавного объединения нескольких снимков и видеоклипов.
  • Перекрытия и фильтры: удивите своих друзей потрясающими кинематографическими эффектами из ваших видеороликов и фотографий.
  • Добавление текста и заголовков.
  • Элементы: придайте новизну своим видеороликам, используя впечатляющий фотографический и анимационный дизайн.
  • Все операции по редактированию можно мгновенно просмотреть в WYSIWYG.
  • Обрезайте и редактируйте лучшие фрагменты своих фотографий и видеозаписей.
  • Возможность обрезки по продолжительности, дублирования, выключения звука или изображения, поворота и удаления.
  • Бесплатное скачивание новых эффектов, включающих фильтры, наложения и элементы.
  • Экспортируйте видеозаписи в формате HD в галерею в любое время.
  • Передавайте свои произведения на Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Vimeo и по электронной почте.
Что нового в FilmoraGo 3.1.4 для Android?
  • Исправлены ошибки
FilmoraGo
FilmoraGo
FilmoraGo
FilmoraGo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 808
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

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Отзывы о программе FilmoraGo

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Отзывов о программе FilmoraGo 3.1.4 для Android пока нет, можете добавить...

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