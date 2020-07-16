Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 FilmoraGo - простой в использовании видеоредактор для Android, с помощью которого можно быстро и легко создавать эффектные фото и видео коллажи. Присутствует возможность импортировать фотографии и видеоролики из социальных сетей, как например Facebook и Instagram, просматривать клипы в реальном времени и пр. Пользоваться приложением очень просто - достаточно выбрать фото и видеозаписи из галереи, альбомов, соцсетей (Facebook или Instagram), затем указать понравившуюся тему, добавить любимую музыку, фильтры, заголовки и переходы. Результат можно сохранить в галерее, опубликовать в Instagram, Facebook, Vimeo, WhatsApp, YouTube или мгновенно отправить по электронной почте. Основные возможности: Импорт фотографий и видеороликов.

Просмотр клипов в реальном времени.

Поддержка импорта из социальных сетей, таких как Facebook и Instagram.

Потрясающие шаблоны и эффекты с сенсорными возможностями.

Множество стильных тем.

Добавляйте музыку из фонотеки лицензионных песен FilmoraGo.

Слушайте музыку из своего устройства.

Адаптация экспортируемых файлов к популярным форматам (Квадрат: самый популярный формат 1:1 для Instagram; Кино: классический формат 16:9 для YouTube).

Воспроизводите в обратном направлении: создайте обратное видео, которое выглядит как волшебный трюк.

Замедляйте и ускоряйте: создавайте множественное замедленное и быстрое движение в одном видео!

Переходы: классические переходы, такие как растворение, стирание, разделение, затвор и уменьшение для плавного объединения нескольких снимков и видеоклипов.

Перекрытия и фильтры: удивите своих друзей потрясающими кинематографическими эффектами из ваших видеороликов и фотографий.

Добавление текста и заголовков.

Элементы: придайте новизну своим видеороликам, используя впечатляющий фотографический и анимационный дизайн.

Все операции по редактированию можно мгновенно просмотреть в WYSIWYG.

Обрезайте и редактируйте лучшие фрагменты своих фотографий и видеозаписей.

Возможность обрезки по продолжительности, дублирования, выключения звука или изображения, поворота и удаления.

Бесплатное скачивание новых эффектов, включающих фильтры, наложения и элементы.

Экспортируйте видеозаписи в формате HD в галерею в любое время.

Передавайте свои произведения на Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, Vimeo и по электронной почте. Filmora для Windows Что нового в FilmoraGo 3.1.4 для Android?

Исправлены ошибки