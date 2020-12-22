Divan.TV для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mikarnial LTD
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 11 256 | Статистика
|Размер:
|13,44 Мб
|СКАЧАТЬ
DIVAN.TV — это сервис онлайн-телевидения, который доступен везде, где есть интернет. Скачивайте приложение сейчас и смотрите ТВ и любимые фильмы в записи до 14 дней.
Наслаждайтесь любимыми фильмами и шоу с комфортом:
- Более 160 телеканалов;
- Лицензионный контент;
- Современный дизайн и удобное управление;
- Функция «ТВ Архив», которая позволяет смотреть ваши любимые каналы в записи в любое время;
- Возможность смотреть с того момента, на котором вы остановились;
- Видеопоток адаптирован даже под низкое качество мобильной связи;
- Поддержка Chromecast.
- Поддерживаются Smart телевизоры: LG, Samsung, TCL, Hisense и Sharp, а также на Apple TV.
- Добавлен Детский профиль. Установите пароль и оградите самых маленьких пользователей Divan.TV от нежелательного контента.
- Исправление ошибок.
- Улучшение производительности
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Отзывы о программе Divan.TV
Александр про Divan.TV 2.2.4.78 [20-12-2020]
Хорошее и удобное приложение.смотрю с удовольствием.рекомендую.
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