Divan.TV для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):6 / 11 256 | Статистика
Размер:13,44 Мб
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DIVAN.TV — это сервис онлайн-телевидения, который доступен везде, где есть интернет. Скачивайте приложение сейчас и смотрите ТВ и любимые фильмы в записи до 14 дней.

Наслаждайтесь любимыми фильмами и шоу с комфортом:

  • Более 160 телеканалов;
  • Лицензионный контент;
  • Современный дизайн и удобное управление;
  • Функция «ТВ Архив», которая позволяет смотреть ваши любимые каналы в записи в любое время;
  • Возможность смотреть с того момента, на котором вы остановились;
  • Видеопоток адаптирован даже под низкое качество мобильной связи;
  • Поддержка Chromecast.
  • Поддерживаются Smart телевизоры: LG, Samsung, TCL, Hisense и Sharp, а также на Apple TV.
Что нового в Divan.TV 2.2.7.0?
  • Добавлен Детский профиль. Установите пароль и оградите самых маленьких пользователей Divan.TV от нежелательного контента.
  • Исправление ошибок.
  • Улучшение производительности
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Отзывы о программе Divan.TV

Александр про Divan.TV 2.2.4.78 [20-12-2020]

Хорошее и удобное приложение.смотрю с удовольствием.рекомендую.
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