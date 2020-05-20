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Чудо пазлы для Android

Чудо пазлы 5.20.4 для Android

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Описание Чудо пазлы 5.20.4 для AndroidОписание   Скачать Чудо пазлы 5.20.4 для AndroidСКАЧАТЬ (94,84 Мб) Скриншоты Чудо пазлы 5.20.4 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Чудо пазлы 5.20.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Чудо пазлы 5.20.4 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
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Чудо пазлы – это постоянно обновляемая неповторимая коллекция пазлов для настоящих любителей головоломок! Огромный выбор красочных, качественных изображений разной тематики, предельно простой интерфейс и приятная музыка, помогут Вам отвлечься от повседневных забот и подарят немало минут приятного отдыха.

Оснвные возможности:

  • Разнообразие выбора – более 5000 пазлов высокого разрешения!
  • Постоянно обновляемая галерея изображений – новый бесплатный пазл ежедневно!
  • 5 уровней сложности (до 630 кусочков)!
  • Режим вращения кусочков – для настоящих профессионалов!
  • Возможность собирать пазлы из своих фотографий!
  • Возможность сохранения собранного изображения в фотоальбом!
  • Дружелюбный интерфейс игры!
Что нового в Чудо пазлы 5.20.4 для Android?
  • новый уровень сложности - 1200 кусочков
  • добавили сортировку собранных наборов - теперь они находятся на отдельном экране и не занимают места в коллекции
Чудо пазлы
Чудо пазлы
Чудо пазлы
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 629
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Чудо пазлы

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