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Dig Out!: Короли подземелий для Android

Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1 для Android

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Описание Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1 для AndroidОписание   Скачать Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1 для AndroidСКАЧАТЬ (113,83 Мб) Скриншоты Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1 для AndroidОтзывы (0)  
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Попробуй себя в роли шахтера в новой игре Dig Out! Твоя задача – спуститься по шахте как можно глубже и накопать как можно больше драгоценных камней.

Стоит помнить, что количество ходов ограничено, а кирка может сломаться в самый неподходящий момент! При этом профессия землекопа очень опасна – персонажа запросто может придавить камнем. В недрах подземелья игрока поджидают и другие неприятности - полчища змей, пауков, привидений и прочей нечисти. Устрой им хитрую западню первым, вовремя сбросив сверху тяжеленный камень и получи свои сокровища!

Особенности игры:

  • Бесконечный подземный мир, генерируемый случайным образом;
  • Новые ловушки, которых ты не встречал в других диггер-играх;
  • Соревнуйся с друзьями за звание “Лучшего Шахтера”;
  • Уникальный набор кирок на любой случай;
  • Секретные сундуки с сокровищами, которые не так просто отыскать;
  • Ты сам выбираешь свою стратегию и персонажа игры!
Что нового в Dig Out!: Короли подземелий 2.8.1 для Android?
  • Успейте попасть на грандиозную распродажу по случаю Черной Пятницы!
  • Калеб готовится к войне? Узнайте интригующую историю про кузнеца
Dig Out!: Короли подземелий
Dig Out!: Короли подземелий
Dig Out!: Короли подземелий
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 387
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки - Аркады и 2D
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Отзывы о программе Dig Out!: Короли подземелий

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