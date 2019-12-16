Dig Out!: Короли подземелий

Попробуй себя в роли шахтера в новой игре Dig Out! Твоя задача – спуститься по шахте как можно глубже и накопать как можно больше драгоценных камней.

Стоит помнить, что количество ходов ограничено, а кирка может сломаться в самый неподходящий момент! При этом профессия землекопа очень опасна – персонажа запросто может придавить камнем. В недрах подземелья игрока поджидают и другие неприятности - полчища змей, пауков, привидений и прочей нечисти. Устрой им хитрую западню первым, вовремя сбросив сверху тяжеленный камень и получи свои сокровища!

Особенности игры: