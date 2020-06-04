BitPay для Android

BitPay 10.0.3 для Android

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Описание BitPay 10.0.3 для AndroidОписание   Скачать BitPay 10.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (9,13 Мб) Скриншоты BitPay 10.0.3 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика BitPay 10.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о BitPay 10.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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BitPay - безопасный Bitcoin кошелек для Android. Приложение позволяет безопасно хранить и отправлять денежные средства в любом месте, покупать и продавать Bitcoin, переводить Bitcoin в доллары с карты Visa BitPay.

Основные возможности программы:

  • Поддержка Bitcoin и Bitcoin Cash
  • Управление Bitcoin кошельком.
  • Возможность интеграции в приложение Visa Card BitPay для полного управления расходами.
  • Возможность покупки и продажи биткоинов.
  • Интеграция подарочных карт для покупки на Amazon.
  • Полная безопасность личных или общих кошельков.
  • Все частные ключи хранятся локально, а не в облаке.
  • Возможность резервного копирования.
  • Поддержка протоколов оплаты BIP70-BIP73.
  • Поддержка более 150 наиболее популярных криптовалют.
  • Наличие уведомлений (в том числе и по электронной почте) для платежей и переводов.
  • Легкое управление расходами с общих кошельков и групповых платежей.
  • Поддержка Bitcoin testnet кошельков.
  • Настраиваемый интерфейс.
  • Мультиязычность.
BitPay
BitPay
BitPay
BitPay
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 424
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе BitPay

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