Messenger Kids

Viber 13.2.0.8 для Android
Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.
Чат Рулетка 603046 для Android
Простое в использовании Android-приложение, которое представляет собой чат-рулетку, позволяющая бесплатно и анонимно общаться по видеосвязи с интересными людьми со
Telegram X 0.22.6.1314-armeabi-v7a для Android
Альтернативный официальный клиент популярного мессенджера Telegram создан для тестирования новых технологий. Он отличается более быстрой работой, плавной анимацией,
WhatsApp 2.20.189 для Android
WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,
Telegram 6.2.0 для Android
Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими
Skype 8.59.0.77 для Android
Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в