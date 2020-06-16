Messenger Kids для Android

Messenger Kids 126.0.0.12.118 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Messenger Kids 126.0.0.12.118 для AndroidОписание   Скачать Messenger Kids 126.0.0.12.118 для AndroidСКАЧАТЬ (30,03 Мб) Скриншоты Messenger Kids 126.0.0.12.118 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Messenger Kids 126.0.0.12.118 для AndroidСтатистика   Отзывы о Messenger Kids 126.0.0.12.118 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Messenger Kids – новый мессенджер от создателя Facebook создан специально для детей. С ним родители смогут полностью контролировать список контактов, в нем нельзя удалить сообщения, отсутствует реклама и внутренние покупки. Контроль происходит с помощью стандартной версии программы.

Для детей разработчик подготовил специальные яркие стикеры, гифки, рамки и больше количество эмодзи. Видеозвонок можно украсить забавными интерактивными масками. С помощью приложения также можно создавать смешные видеоролики и фотографии, а потом делиться ими с друзьями.

В отличие от стандартного мессенджера, программа не требует наличия номера телефона или профиля в социальной сети Facebook. Родители должны использовать собственный аккаунт Facebook для авторизации детского.  

Messenger Kids
Messenger Kids
Messenger Kids
Messenger Kids
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 435
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
 

Viber 13.2.0.8 для Android

Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру.

Чат Рулетка 603046 для Android

Простое в использовании Android-приложение, которое представляет собой чат-рулетку, позволяющая бесплатно и анонимно общаться по видеосвязи с интересными людьми со

Telegram X 0.22.6.1314-armeabi-v7a для Android

Альтернативный официальный клиент популярного мессенджера Telegram создан для тестирования новых технологий. Он отличается более быстрой работой, плавной анимацией,

WhatsApp 2.20.189 для Android

WhatsApp – популярное приложения для комфортного и надежного общения с друзьями и близкими. Делитесь друг с другом текстовыми сообщениями, фотографиями, видео,

Telegram 6.2.0 для Android

Telegram – главными достоинствами мессенджера являются безопасность в общении, скорость и простота использования. Приложение синхронизируется со всеми вашими

Skype 8.59.0.77 для Android

Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

Отзывы о программе Messenger Kids

Admin

Отзывов о программе Messenger Kids 126.0.0.12.118 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 