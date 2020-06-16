Messenger Kids – новый мессенджер от создателя Facebook создан специально для детей. С ним родители смогут полностью контролировать список контактов, в нем нельзя удалить сообщения, отсутствует реклама и внутренние покупки. Контроль происходит с помощью стандартной версии программы.

Для детей разработчик подготовил специальные яркие стикеры, гифки, рамки и больше количество эмодзи. Видеозвонок можно украсить забавными интерактивными масками. С помощью приложения также можно создавать смешные видеоролики и фотографии, а потом делиться ими с друзьями.

В отличие от стандартного мессенджера, программа не требует наличия номера телефона или профиля в социальной сети Facebook. Родители должны использовать собственный аккаунт Facebook для авторизации детского.