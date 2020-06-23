Guns of Boom для Android

Guns of Boom 16.1.123 для Android

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Описание Guns of Boom 16.1.123 для AndroidОписание   Скачать Guns of Boom 16.1.123 для AndroidСКАЧАТЬ (63,47 Мб) Скриншоты Guns of Boom 16.1.123 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Guns of Boom 16.1.123 для AndroidСтатистика   Отзывы о Guns of Boom 16.1.123 для AndroidОтзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Guns of Boom - отличный мобильный шутер для Android-смартфонов и планшетов. Хватайте оружие, набивайте карманы обоймами и врывайтесь на одну из красочных карт в гущу PvP-сражений. Играйте в команде, помогайте союзникам решать тактические задачи, и очень скоро вы почувствуете сладость настоящей победы!

Ключевые особенности:

  • Простое управление. Освоить игру за пару минут смогут как ветераны, так и новички: опыт в жанре FPS не имеет значения.
  • Яркая графика. Стильный и дерзкий дизайн игры никого не оставит равнодушным.
  • Динамичные сражения. Играйте в команде и разорвите противников на куски! Чем больше толку от вас на поле боя, тем лучше будет награда!
  • Убойные стволы. 48 пушек на любой вкус: автоматы, дробовики, пулеметы и винтовки. У каждой есть своя уникальная особенность: доп урон при хэдшотах, замедление врагов или даже вампиризм. Найдите свое оружие!
  • Кланы. Соберите банду, выберите эмблему, название и начните сражаться плечом к плечу! Общайтесь в особом чате, соревнуйтесь за место в клановом рейтинге и заходите в бой вместе с братьями по оружию!
  • Взрывное веселье. Накормите врагов свинцом, не вставая с дивана! Разбрасывайте гранаты, вонзайте ножи в спины снайперов и стреляйте по головам.
Что нового в Guns of Boom 16.1.123 для Android?

КОНЕЦ СРАЖЕНИЯ:

  • Получайте больше информации на финальном экране сражения: прогресс в сезоне и лиге, награды, боевые достижения — и кнопка, которая позволит продолжить играть в той же команде

БОРЬБА ЗА ПЕРВЕНСТВО:

  • Состязайтесь больше: играйте с равными по уровню соперниками, побеждайте и получите особое оформление эмблемы

РАСПИСАНИЕ:

  • Теперь на экране загрузки можно открыть расписание.
Guns of Boom
Guns of Boom
Guns of Boom
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 476
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн клиенты - Экшен и 3D
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Отзывы о программе Guns of Boom

Admin

Отзывов о программе Guns of Boom 16.1.123 для Android пока нет, можете добавить...

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