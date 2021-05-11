Eyecon для Android
|Оценка:
|4.25/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.373 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Eyecon Phone Dialer & Contacts
|Категории:
|другое - Телефония, GSM
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 002 | Статистика
|Размер:
|25,03 Мб
|СКАЧАТЬ
Eyecon - интуитивный дайлер для современного общения, который автоматически добавляет фото к вашим контактам и организует ваши любимые мессенджеры для простого и мгновенного доступа. При помощи определителя абонента (Caller ID) вы видите фотографию и имя звонящего уже во время вызова.
Интуитивная и красочная адресная книга позволит собрать на одной странице все иконки самых популярных приложений (включая почту, мессенджеры и социальные сети).
Основные возможности:
- Возможность быстро установить картинки на ваши контакты, превращая адресную книгу в красочный альбом.
- Блокировка спама и анонимных звонков при помощи определителя (Caller ID). Система базируется на идентификаторах социальных сетей, поэтому фото всегда высокого качества, а информация тщательно проверена.
- Быстрый доступ к Whatsapp, Вконтакте, Facebook, Skype и другим сервисам выбранного контакта.
- Чем чаще вы звоните контакту – тем выше его иконка в адресной книге. Самые любимые мессенджеры будут показаны первыми на странице.
- Проверка доступности абонента.
- Возможность выбрать как будет выглядеть ваша фотография в телефонах друзей.
- Персонификация адресной книги.
- Легкое добавление контактов.
- Приватность. Подключайтесь при помощи одного лишь телефонного номера, без синхронизации со сторонними приложениями и утомительного процесса регистрации.
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