Eyecon для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.25/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.373 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:другое - Телефония, GSM
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 002 | Статистика
Размер:25,03 Мб
СКАЧАТЬ
Eyecon скриншот № 2
Eyecon скриншот № 3
Eyecon скриншот № 4

Eyecon - интуитивный дайлер для современного общения, который автоматически добавляет фото к вашим контактам и организует ваши любимые мессенджеры для простого и мгновенного доступа. При помощи определителя абонента (Caller ID) вы видите фотографию и имя звонящего уже во время вызова.

Интуитивная и красочная адресная книга позволит собрать на одной странице все иконки самых популярных приложений (включая почту, мессенджеры и социальные сети).

Основные возможности:

  • Возможность быстро установить картинки на ваши контакты, превращая адресную книгу в красочный альбом.
  • Блокировка спама и анонимных звонков при помощи определителя (Caller ID). Система базируется на идентификаторах социальных сетей, поэтому фото всегда высокого качества, а информация тщательно проверена.
  • Быстрый доступ к Whatsapp, Вконтакте, Facebook, Skype и другим сервисам выбранного контакта.
  • Чем чаще вы звоните контакту – тем выше его иконка в адресной книге. Самые любимые мессенджеры будут показаны первыми на странице.
  • Проверка доступности абонента.
  • Возможность выбрать как будет выглядеть ваша фотография в телефонах друзей.
  • Персонификация адресной книги.
  • Легкое добавление контактов.
  • Приватность. Подключайтесь при помощи одного лишь телефонного номера, без синхронизации со сторонними приложениями и утомительного процесса регистрации.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать ZenlyZenly 4.43.1

Удобное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко узнать где находятся...

скачать OLX.uaOLX.ua 5.30.5

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив...

скачать Divan.TVDivan.TV 2.2.7.0

Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200...

скачать ProgTVProgTV 2.68.2

ProgTV – универсальное приложение для просмотра онлайн-каналов и прослушивание радио....

скачать YouTubeYouTube 16.17.36

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...

скачать OLL.TVOLL.TV 2.4.0

Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к...

Отзывы о программе Eyecon

Admin

Отзывов о программе Eyecon 3.0.373 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв