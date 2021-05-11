Eyecon - интуитивный дайлер для современного общения, который автоматически добавляет фото к вашим контактам и организует ваши любимые мессенджеры для простого и мгновенного доступа. При помощи определителя абонента (Caller ID) вы видите фотографию и имя звонящего уже во время вызова.

Интуитивная и красочная адресная книга позволит собрать на одной странице все иконки самых популярных приложений (включая почту, мессенджеры и социальные сети).

Основные возможности: