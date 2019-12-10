Workplace by Facebook - приложение для доступа к имеющемуся у вас аккаунту и отслеживания всех ваших групповых обсуждений.

Workplace объединяет всех людей в вашей компании, чтобы вы могли претворять идеи в действие. Используйте групповые обсуждения, персонализированную Ленту новостей, а также голосовые и видеовызовы для совместной работы и повышения продуктивности.

Работайте где угодно. Вы можете одновременно использовать и ПК, и смартфон или планшет.

Выполняйте работу в группах. Неограниченное количество групп для команд и проектов у каждого подразделения, отдела или компании.

Безопасный обмен данными. Независимый аудит безопасности позволяет вам сотрудничать в рамках компании без каких-либо опасений.

Workplace — пространство без рекламы, которое совершенно не зависит от вашего личного аккаунта Facebook.