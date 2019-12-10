Workplace by Facebook для Android

Workplace by Facebook 249.0.0.46.118 для Android

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Описание Workplace by Facebook 249.0.0.46.118 для AndroidОписание   Скачать Workplace by Facebook 249.0.0.46.118 для AndroidСКАЧАТЬ (36 Мб) Скриншоты Workplace by Facebook 249.0.0.46.118 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Workplace by Facebook 249.0.0.46.118 для AndroidСтатистика   Отзывы о Workplace by Facebook 249.0.0.46.118 для AndroidОтзывы (0)  
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Workplace by Facebook - приложение для доступа к имеющемуся у вас аккаунту и отслеживания всех ваших групповых обсуждений.

Workplace объединяет всех людей в вашей компании, чтобы вы могли претворять идеи в действие. Используйте групповые обсуждения, персонализированную Ленту новостей, а также голосовые и видеовызовы для совместной работы и повышения продуктивности.

  • Работайте где угодно. Вы можете одновременно использовать и ПК, и смартфон или планшет.
  • Выполняйте работу в группах. Неограниченное количество групп для команд и проектов у каждого подразделения, отдела или компании.
  • Безопасный обмен данными. Независимый аудит безопасности позволяет вам сотрудничать в рамках компании без каких-либо опасений.

Workplace — пространство без рекламы, которое совершенно не зависит от вашего личного аккаунта Facebook.

Workplace by Facebook
Workplace by Facebook
Workplace by Facebook
Workplace by Facebook
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 287
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры - Обмен файлами
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Отзывы о программе Workplace by Facebook

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